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金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的未來動向終於塵埃落定。根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位兩度榮獲NBA最有價值球員的未來名人堂球星，已同意與勇士隊簽下一份為期兩年、總值1.16億美元（約合新台幣37億元）的延長合約。球團隨後也於週五證實了這項消息。值得注意的是，受限於NBA勞資協議（CBA）中的「38歲條款」（over-38 rule），柯瑞最多只能在現有合約上延長兩年。這份新合約將涵蓋至2028-29賽季，並在該賽季附帶球員選擇權。作為在NBA效力超過10年的老將，柯瑞有資格爭取占據球隊薪資上限35%的頂薪合約。然而，他選擇降薪與勇士隊續約，加上他在2024年簽署的1年6,260萬美元延長合約，這份新合約將使他目前合約的總價值來到1.78億美元。這也意味著，柯瑞將有極大可能在勇士隊迎來他職業生涯的第20個賽季。在NBA歷史上，僅有12位球員的職業生涯長達20季以上，而其中更只有諾威斯基（Dirk Nowitzki）、布萊恩（Kobe Bryant）和哈斯倫（Udonis Haslem）三人是將這20年光陰全數奉獻給同一支球隊。在灣區效力的近20年間，柯瑞幾乎隻手復興了勇士這支擁有光榮歷史、卻曾長年積弱不振的球隊。儘管有著湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）等戰友的幫助，但無疑是柯瑞重新定義了這支球隊的極限。他以史無前例的準度、出手量、速度與射程，徹底顛覆了現代籃球的幾何學與進攻模式。除了是史上唯一一位「全票通過」的MVP，在NBA史上10個單季命中超過300顆三分球的紀錄中，柯瑞一人就包辦了6次，更保有唯一的單季400顆三分球紀錄。儘管柯瑞在30歲中後期依然保持著全明星等級的身手，但勇士隊自2022年奪冠後，戰績便有所下滑，過去四年僅贏下兩個季後賽系列戰。上個賽季在柯瑞與另一名球星巴特勒（Jimmy Butler）相繼受傷的情況下，勇士隊更是寫下自2011年封館以來，第二度勝率跌破五成的難堪紀錄。如今柯瑞確定續留，球迷們也期盼他能帶領勇士隊再次走出低谷，重返榮耀。