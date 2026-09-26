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陸委會駁二戰論述：真正與美國並肩作戰是中華民國

批中共藉美中互動宣傳涉台立場 陸委會：戰略穩定非併吞台灣藉口

重申兩岸互不隸屬 籲北京停止對台恫嚇施壓

美國總統川普與中國國家主席習近平24日在白宮會談，雙方致詞不約而同提及二戰期間的美中合作，川普稱當時美中是「盟國」，習近平也提到兩國80多年前曾「並肩作戰」，引發外界關注。對此，陸委會反駁，北京當局對二戰的論述「完全是扭曲歷史事實」，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，真正與美國並肩作戰的是中華民國，中共錯誤敘事無法抹滅中華民國在二戰期間的歷史貢獻。陸委會指出，中共在習近平訪美期間發表涉台不實言論，但中華民國是主權國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實與台海現狀，不會因北京當局「自欺欺人的謬論」而有所改變；中共傳播錯誤史觀，也無法抹滅中華民國才是美國二戰期間堅實盟友的歷史事實。陸委會進一步指出，北京當局對二戰的論述完全扭曲歷史事實，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在。陸委會表示，歷史證明，依據毛澤東的指示，中共在二戰期間只注重發展自己，是「七分發展、二分應付、一分抗日」，真正與美國並肩作戰的是中華民國。不僅如此，中共更在韓戰期間主張「抗美援朝」，成為美國最主要的對手，中共錯誤的敘事，無法抹滅中華民國在二戰期間的歷史貢獻。針對川習會中的涉台論述，陸委會指出，中共一再藉由美中互動場域宣傳其涉台立場，企圖將台灣議題連結美中「建設性戰略穩定關係」，但美中戰略穩定，不是中共併吞台灣、破壞區域和平與台海現狀的藉口。陸委會表示，台海緊張局勢的根源，在於北京當局近年更具侵略性的擴張作為，包括共軍機艦持續擾台，甚至在台灣東部海域進行常態性執法巡查，威脅日本、菲律賓等第一島鏈國家，挑戰美國領導、以規則為基礎的國際秩序，已成為台海及區域穩定的最大威脅。陸委會重申，政府兩岸政策立場穩健一貫，秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，捍衛2300萬台灣人民決定台灣前途的權利。陸委會強調，中共的扭曲言論無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的台海現狀與客觀事實，並呼籲北京當局停止對台恫嚇施壓，務實面對兩岸現實，與台灣民選政府展開對話，才有助於兩岸關係良性發展。