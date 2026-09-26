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最低工資破3萬 經長、勞長都喊補助企業

最低工資是法定下限 勞陣：不應補助

最低工資審議會24日拍板，明年起的最低工資，月薪調漲到30900元，調升1400元，月薪調升幅度為4.745%；時薪調漲至205元，時薪調幅4.59％，面對部分企業受到伊朗戰爭、中國傾銷等，經濟部及勞動部主張給予最低工資補貼。台灣勞工陣線指出，最低工資是企業支付勞工工資的法定下限，不應該變成政府補貼企業的項目。經濟部長龔明鑫在審議結果出爐前就喊話，不論審議結果如何調漲，經濟部都會與勞動部討論配套措施，比照今年的製造業最低工資補貼辦法，給予受最低工資衝擊的製造業及服務業協助。勞動部長洪申翰也說，今年經濟成長率預估可以破11%，但勞資雙方對於AI紅利是否應套用到整體產業有歧異。他說已與經濟部討論，中小企等可能因為最低工資調漲協助，不僅於評估調幅，給予補助，更重視企業轉型、員工訓練提升勞工與企業競爭力。經濟部與勞動部今年初編列20億元預算提出最低工資補貼，據經濟部今年1月至9月申請，目前共有申請7306件，金額已撥款約5億元，僅使用編列預算的1／4。勞陣表示，最低工資月薪終於突破3萬元大關，預估仍有約200萬名本國籍勞工將獲得加薪的機會。但他們也表示，資方以台灣產業呈現「K型發展」為由，主張政府透過補貼企業，最低工資本來就是企業依法應負擔的勞動成本，如果政府只是透過補貼協助企業支付最低工資，恐怕反而讓企業更加依賴低薪紅利，無助於真正的產業轉型。「最低工資是企業支付勞工工資的法定下限，不應該變成政府補貼企業的項目」，如果擔心受到外在環境影響應該可以提出產業支持措施，不是直接補貼企業支付最低工資，如果要以公共資源協助企業，就不能僅以「遵守法令」作為最低標準，而是必須要求企業承擔更多社會義務，提出包括具體的產業轉型計畫、改善勞動條件、提升勞工權益等。另外，台灣勞工陣線也指出《最低工資法》上路後，各地違法裁罰標準仍未統一。目前各縣市以及經濟部所屬產業園區、國科會各科學園區管理局等裁罰基準並不一致，甚至經濟部園區管理局轄下產業園區須違法50次，才處以最高罰鍰100萬的門檻，呼籲勞動部應依據《最低工資法》，儘速與各縣市及相關部會協商，統一全國最低工資違法裁罰基準，並應以「違法次數累積達五次以上」作為最嚴重違法情節，對雇主課以100萬元最高罰鍰。