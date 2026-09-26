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▲《永劫無間》亞運主題外觀寧紅夜「亞運．定坤」劉煉「亞運．踏山河」。（圖／艾肯娛樂提供）

全新英雄「南宮錦」已登場 無間戰場再添全新變數

《永劫無間》進駐 WirForce「永劫小學堂」集劫開振

▲《永劫無間》WirForce設攤活動共邀玩家參與（圖／艾肯娛樂提供）

艾肯娛樂旗下多人動作競技遊戲《永劫無間》近日宣布，「愛振」系列主題活動正式開啟，玩家參與活動即可免費兌換寧紅夜亞運主題外觀。此外，全新英雄「五豐太歲．南宮錦」加入無間戰場，替戰場帶來更多變化，《永劫無間》更宣布即日起至 9月27日進駐 WirForce，打造期間限定「永劫小學堂」。《永劫無間》登上亞運電競項目舞台，「愛振」系列活動現正熱烈進行中，玩家參與「愛振！九二四」、「愛振！對決！」等限時端內活動，即可累積「競光券」，免費兌換寧紅夜極品時裝「亞運．鳴九州」及多項限定獎勵。寧紅夜、劉煉亞運主題外觀特別以紅白配色結合東方設計元素，融入競技精神，展現滿滿亞運風采。除了寧紅夜、劉煉外觀外，胡桃「亞運．鋒芒無拘」、岳山「亞運．破曉無畏」、沈妙「砥礪筋骨．最妙後援」等全新外觀亦已同步推出。緊接著，《永劫無間》亞運電競賽事也正式啟動，來自各地的頂尖選手齊聚名古屋，展開精彩的中式競技對決。邀請所有玩家一同鎖定賽事，感受《永劫無間》登上國際舞台的熱血魅力，也期待中華台北代表隊能在賽場上發揮實力、打出精彩表現。近期《永劫無間》遊戲內新內容接連登場，除了多項限時活動外，繼先前與《全職高手》聯動推出新英雄「葉修」及全新武器「千機傘」，全新英雄「五豐太歲．南宮錦」日前也正式加入無間戰場。除了豐富的線上活動，線下活動同樣不間斷！《永劫無間》將於即日起至9月27日進駐 WirForce，打造期間限定「永劫小學堂」，現場規劃 1V1 擂台、雲頂競速遊戲挑戰，完成挑戰將有機會帶走「劫’s do it」書包、小氣球、紙雕燈…等多款精美周邊，活動期間每日更有「劫學姊」驚喜現身永劫攤位，陪著豪傑們一起打劫、精進永劫技巧。