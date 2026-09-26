我是廣告 請繼續往下閱讀

舒力基對台無直接影響 有機會增強為中颱

▲下周四受到東北季風影響，迎風面的基隆、宜蘭北海岸有零星雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

高溫飆36度 下周四迎風面有雨

中央氣象署表示，今（26）日各地大部分是多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天偏熱，各地高溫約31至34度，西半部內陸地區溫度會再更高一些，中南部有局部36度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，外出建議做好防曬並多補充水分，夜晚清晨稍涼，北部及宜花低溫約23、24度，其他地區25至27度。第25號颱風舒力基將在琉球群島以東海域迴轉北上，對台灣天氣無直接影響。中央氣象署預報員鄭傑仁表示，位於台灣東方海面上的舒力基颱風，雖然看起來離台灣很近，不過未來會往北移動，轉向東北方遠離台灣，對台灣天氣沒有直接影響，舒力基移動到日本南方海面時，速度可能會減緩。目前舒力基結構明顯，高層雲層向外擴散，颱風對流旺盛，加上周邊海水溫度有助於颱風發展，未來一天有機會增強為中度颱風，不過舒力基在逐漸進入北方海域，並且往東北移動後，強度會逐漸減弱。今（26）日各地天氣多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，各地高溫約31到34度，局部內陸地區有機會來到35到36度高溫。入夜之後山區對流雲系消散，各地都有機會看到月亮，平地也有機會賞月。未來一周天氣部分，到9月30日前，台灣水氣少，僅午後山區有零星雨勢；下周四（10月1日）東北季風增強，迎風面基隆、宜蘭北海岸有零星雨，午後降雨範圍稍微增加；下周五（10月2日）再受到東北季風影響，迎風面降雨增加，其他地區為多雲到晴的天氣，只有午後偶爾有雨。