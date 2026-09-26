微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）再度警告人工智慧帶來的潛在風險，他近日在接受美國媒體專訪時表示，AI已經強大到足以被利用，進而促成10億人死亡的事件，認為不能只依靠科技業自我監管，政府也必須介入建立安全措施。
綜合《彭博社》等外媒報導，蓋茲在接受《全國廣播公司》（NBC）節目訪問時表示，真正令人擔心的，是心懷不軌的人會利用最新的AI工具，形容從未有任何武器，像懷有惡意的人+最新AI工具這樣強大。
不過，蓋茲並非預測人工智慧將導致10億人死亡，而是在警告這項技術，已經具有造成如此大規模災難的潛在能力。美國新聞網站《AXIOS》指出，蓋茲的說法重點在於AI可能被惡意人士利用，而非認定大規模死亡事件必然發生。
蓋茲同時主張，AI安全不能只交給科技企業自行處理，政府與政治人物都應參與討論，建立必要的防護跟監測機制，而且相關措施應該具有強制性。
事實上，蓋茲本月中旬接受《路透社》訪問時就曾表示，全球政府都沒有真正準備好迎接AI將帶來的社會變化，並點名就業、網路攻擊及AI成癮等風險，但他也認同AI具有巨大潛力，政府應該在控制風險的同時，也讓這項技術發揮正面作用。
從過去積極看好AI，到近期頻頻提醒外界注意潛在風險，蓋茲的最新警告再次凸顯一項核心問題：當AI能力快速提升，如何在保留技術發展空間的同時，防止它被用於造成大規模傷害，已成為政府與科技業共同的課題。
原文連結：
Bill Gates Warns AI Powerful Enough to Lead to ‘a Billion Deaths’
Bill Gates warns AI is powerful enough to cause "a billion deaths"
Governments worldwide are way behind on AI, says Bill Gates
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不過，蓋茲並非預測人工智慧將導致10億人死亡，而是在警告這項技術，已經具有造成如此大規模災難的潛在能力。美國新聞網站《AXIOS》指出，蓋茲的說法重點在於AI可能被惡意人士利用，而非認定大規模死亡事件必然發生。
蓋茲同時主張，AI安全不能只交給科技企業自行處理，政府與政治人物都應參與討論，建立必要的防護跟監測機制，而且相關措施應該具有強制性。
事實上，蓋茲本月中旬接受《路透社》訪問時就曾表示，全球政府都沒有真正準備好迎接AI將帶來的社會變化，並點名就業、網路攻擊及AI成癮等風險，但他也認同AI具有巨大潛力，政府應該在控制風險的同時，也讓這項技術發揮正面作用。
從過去積極看好AI，到近期頻頻提醒外界注意潛在風險，蓋茲的最新警告再次凸顯一項核心問題：當AI能力快速提升，如何在保留技術發展空間的同時，防止它被用於造成大規模傷害，已成為政府與科技業共同的課題。
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Bill Gates Warns AI Powerful Enough to Lead to ‘a Billion Deaths’
Bill Gates warns AI is powerful enough to cause "a billion deaths"
Governments worldwide are way behind on AI, says Bill Gates