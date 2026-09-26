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微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）再度警告人工智慧帶來的潛在風險，他近日在接受美國媒體專訪時表示，AI已經強大到足以被利用，進而促成10億人死亡的事件，認為不能只依靠科技業自我監管，政府也必須介入建立安全措施。綜合《彭博社》等外媒報導，蓋茲在接受《全國廣播公司》（NBC）節目訪問時表示，真正令人擔心的，是心懷不軌的人會利用最新的AI工具，形容從未有任何武器，像懷有惡意的人+最新AI工具這樣強大。不過，蓋茲並非預測人工智慧將導致10億人死亡，而是在警告這項技術，已經具有造成如此大規模災難的潛在能力。美國新聞網站《AXIOS》指出，蓋茲的說法重點在於AI可能被惡意人士利用，而非認定大規模死亡事件必然發生。蓋茲同時主張，AI安全不能只交給科技企業自行處理，政府與政治人物都應參與討論，建立必要的防護跟監測機制，而且相關措施應該具有強制性。事實上，蓋茲本月中旬接受《路透社》訪問時就曾表示，全球政府都沒有真正準備好迎接AI將帶來的社會變化，並點名就業、網路攻擊及AI成癮等風險，但他也認同AI具有巨大潛力，政府應該在控制風險的同時，也讓這項技術發揮正面作用。從過去積極看好AI，到近期頻頻提醒外界注意潛在風險，蓋茲的最新警告再次凸顯一項核心問題：當AI能力快速提升，如何在保留技術發展空間的同時，防止它被用於造成大規模傷害，已成為政府與科技業共同的課題。原文連結：