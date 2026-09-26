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金州勇士隊=當家球星柯瑞（Stephen Curry）週五正式與球隊簽下一紙為期2年、總值1.16億美元（約合新台幣37億元）的延長合約。這位38歲的四屆NBA總冠軍得主，並未追求他有資格獲得的1.36億美元頂薪，而是選擇讓薪約2000萬美元（約合新台幣6.3億元），藉此為球隊未來的補強創造極大的彈性空間。這份為期2年總值1.16億美元的新合約，不僅讓柯瑞（Stephen Curry）得以在金州勇士隊（Golden State Warriors）有望打滿20個賽季，更讓他在財務里程碑上寫下歷史新頁。根據合約薪資網站Spotrac的統計，現年38歲的柯瑞在簽下這份個人生涯第6張合約後，其職業生涯累積總薪資正式突破5億美元大關。回顧他早年因腳踝傷勢隱憂，僅與球隊簽下4年4400萬美元的延長合約，如今憑藉著改變現代籃球的驚人表現與4座總冠軍加持，柯瑞已將當年的質疑轉化為實質的超級頂薪，不僅將自己留在灣區，也成為聯盟史上收入最豐厚的頂級巨星之一。根據《The Athletic》與《ESPN》等媒體報導，柯瑞在簽署這份合約前，就曾公開表示他的續約考量不僅僅是為了榨乾球團的每一分錢。他在接受訪問時吐露了渴望爭冠的心聲：「我想待在一支有競爭力的球隊。我希望能讓球隊有一些薪資彈性，因為我們在過去這幾年，都沒有這樣的空間。」這份佛心合約的效益立竿見影。柯瑞在延長合約第一年（2027-28賽季）的薪資為5570萬美元。薪資專家指出，這項降薪舉動將使勇士隊在2027年夏天，有機會創造出高達6,00萬美元的薪資空間。這意味著勇士隊在維持柯瑞作為球隊核心的同時，還能擁有足夠的本錢去在自由市場上追求一名「頂薪級別」的自由球員，這在過去薪資爆棚的「柯瑞時代」是極為罕見的。這份新合約將涵蓋至2028-29賽季，並附帶該賽季的球員選擇權，這也讓柯瑞有機會在勇士隊效力滿20個賽季，跟隨諾威斯基（Dirk Nowitzki）、布萊恩（Kobe Bryant）和哈斯倫（Udonis Haslem）等傳奇球星的腳步，締造「一人一城」的佳話。勇士隊總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在聲明中難掩興奮之情：「我們對能與柯瑞達成協議並延長他在勇士隊的歷史性生涯感到無比興奮。在職業體育史上，無論場上或場下，從未有過比他更好的球隊招牌人物。我們非常幸運能見證他17年來的籃球藝術，並期待球迷們能繼續欣賞他的表現。」柯瑞的降薪不僅展現了他對灣區的忠誠，更證明了他對總冠軍的渴望並未隨著年紀而消退。現在，球丟回給了勇士隊制服組，他們將有機會利用這難得的薪資空間，為這位傳奇球星打造出再次衝擊總冠軍的強力陣容。