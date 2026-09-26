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中秋節是生日！何秀綿遭羈押

2026年九合一大選在即，全台查賄動作頻頻。苗栗縣無黨籍竹南鎮代會主席、同時也是竹南鎮長參選人的何秀綿，因發放市價約300元、內含茶葉及果乾的禮盒，有賄選嫌疑。專案小組掌握情資後，兵分32路並傳喚29人到案。最後，苗栗地方法院裁准7人羈押禁見、1人請回。竹南鎮長參選人、無黨籍竹南鎮代會主席何秀綿遭人檢舉涉嫌賄選，近期送價值300元的禮盒，裡面包含茶葉、果乾。專案小組掌握情資後，於在23、24日發動兩波搜索，傳喚了29人到案。經檢察官複訊後，認定含何秀綿在內共8人涉犯投票行賄罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。最後，經苗栗地院法官裁定准許何秀綿在內共7人羈押禁見，另1人則裁定請回。消息一出，何秀綿的女兒連紫昕在媽媽的官方臉書發文表示，原本早已準備好母親的慶生驚喜以及生日快樂四個字，但現在卻沒有機會說了。「因為一些極為荒謬的理由，我的母親，在今天被羈押禁見」。她強調，「我是連紫昕，我會為了何秀綿，抗爭到底。我們不會放棄，我們會競選到底，我們要用人民的意志，打破困局。」深耕地方多年的何秀綿已連任兩屆竹南鎮代會主席，本次轉換跑道參選鎮長，9月初登記時獲得苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明及連任屆滿的現任鎮長方進興等政壇要角到場站台力挺，展現雄厚地方人脈。如今在選戰關鍵時刻因送禮盒踩到賄選紅線遭收押，投下震撼彈，恐怕也是競選團隊始料未及的事。