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九合一大選倒數計時，基隆市長謝國樑今找來國民黨前主席朱立倫陪同掃七堵南興市場，大讚朱立倫是「我心目中永遠的朱主席」，更說朱是他最好的老師，在從政21年生涯中，給他的幫助、影響是最深遠的。謝國樑說，朱立倫是他美國艾森豪獎學金的學長，朱在桃園、新北乃至於行政院任內，都給他最大的幫助，是他從2005年從政迄今21年，每年固定請益的老師跟大學長，他知道朱立倫很忙，要協助各地輔選，但還是要請他在中秋節連假來加油打氣，這對他來說很重要，這21年很多觀念、想法都是跟朱立倫學習、效仿跟推動。朱立倫則說，今年選舉這是他第一次出來站台，本來想說新的世代讓大家發揮，但謝國樑一定要來支持他，因為謝是他一路看過來最有遠見、愛心、同理心的市長，把愛帶給基隆，但不幸的是這幾年對手不斷用分裂、對立、仇恨製造基隆對立，但謝國樑很有愛心、包容心，讓他非常感動，「不只是小愛爸爸，更是大愛市長」。