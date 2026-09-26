國道3號台南「東山休息站」發生搭帳篷過夜離奇命案，不少人困惑「休息站可以露營嗎？」高公局曾強調國道服務區嚴禁搭帳露營，且限停4小時，違者最高可罰1200元。其實全台國道服務區均設有「免費駕駛人休息室與淋浴設施」，歡迎有需要的用路人多加利用。《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一次搞懂最新規定與休息室懶人包！
🟡東山休息站搭帳命案！國道嚴禁露營過夜
這起離奇命案起因是，一名70歲婦人獨自開車至東山休息站停車格並搭帳篷夜宿，未料深夜返回帳篷後突劇烈晃動倒地拉垮骨架，將其包裹在內。直至25日下午民眾聞到異味報案，警方割開帳篷發現婦人已死亡，初步排除他殺。此事件引發網友質疑「休息站為何能搭帳篷露營」。事實上，高公局過去曾明確表示，國道服務區僅供短暫休憩，嚴禁搭設帳篷露營或長期過夜。
🟡國道服務區限停4小時！違規占用罰1200元
為防範車輛長時間占用，根據《高速公路及快速公路交通管制規則》，國道服務區停車格限停 4 小時。高公局已於各服務區建立智慧停車監控系統，違者將依《道路交通管理處罰條例》處以 600元至1200元罰鍰。此外，針對部分以車為家、霸占休息室的「車居族」，高公局正研議修法，未來於連續假期或特殊節慶等重點節日，計畫將停車時間進一步限縮至 2 小時，以維護廣大用路人權益。
🟡駕駛人休息室設施整理！免費淋浴床位一次看
長途駕駛若感到疲勞，全台國道服務區均設有免費的「駕駛人休息室」與「淋浴設施」。目前全台共有 20 個服務區站點提供休息室服務，合計提供 36 張床鋪（以及 53 張躺椅與 6 張按摩椅），只要憑本人有效駕駛執照登記即可免費使用 2 小時。
全台國道「免費駕駛人休息室」據點全公開
🚗 國道一號（中山高）
中壢
登記時間：服務台 07:00-22:00（大廳/超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張
淋浴設施：無淋浴設施
位置：噴水池鄰近
湖口（南站）
登記時間：休息室 24 小時登記
休息設施：男躺椅 7 張、女躺椅 4 張
淋浴設施：男駕休淋浴 2 間、女駕休淋浴 2 間
位置：鄰近充電站、聯結車停車場
湖口（北站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 2 張、女躺椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】男淋浴 1 間、女淋浴 1 間
位置：賣場服務大廳 2 樓旁
泰安（南站）
登記時間：超商登記（07:00-19:00 大型車 / 19:00-07:00 小型車） (圖卡誤標為服務台 07:00-22:00)
休息設施：男躺椅 3 張、女躺椅 3 張 (圖卡漏填)
淋浴設施：【獨立淋浴間】大型車廁所內 1 間淋浴室（不分男女）
位置：大型車超商旁
泰安（北站） (圖卡誤植為「仁德北站」)
登記時間：超商登記（07:00-19:00 大型車 / 19:00-07:00 小型車）
休息設施：男床鋪 4 張、女床鋪 2 張 (圖卡漏填)
淋浴設施：【獨立淋浴間】大型車廁所內男/女廁各 1 間
位置：大型車超商 2 樓
西螺（南站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 房各 1 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】淋浴間 1 間、無障礙 1 間（無分男女）
位置：賣場服務大廳北側後方
西螺（北站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 房各 1 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】淋浴間 1 間、無障礙 1 間（無分男女）
位置：賣場服務大廳南側後方
新營（南站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 3 張、女躺椅 2 張
淋浴設施：男駕休 1 間、女駕休 1 間
位置：賣場服務大廳 2 樓
新營（北站）
登記時間：休息室 24 小時登記
休息設施：男躺椅 4 張、女躺椅 2 張
淋浴設施：男駕休 3 間、女駕休 1 間、無障礙 1 間
位置：鄰近加油站
仁德（北站） (圖卡漏標仁德南站，南/北站設施相同)
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張、男躺椅 2 張、女躺椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】男淋浴 2 間、女淋浴 2 間、無障礙 1 間
位置：服務大廳 2 樓（與淋浴間相連）
🚙 國道三號＆五號（北二高／蔣渭水高）
關西（國 3）
登記時間：服務台 07:00-23:00（超商 23:00-07:00）
休息設施：2 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】大型車廁所內男/女廁各 1 間
位置：大型車停車場小賣場旁
西湖（南站）（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 張躺椅（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】南站 1 間（無分男女）/ 北站廁所內男/女各 1 間
位置：南站賣場 2 樓北側
清水（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張
淋浴設施：男駕休 1 間、女駕休 1 間
位置：大型車停車場北側
南投（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 房各 1 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所內南/北棟男廁各 1 間 (圖卡誤標為男/女各1)
位置：賣場服務大廳 2 樓北側
古坑（國 3） (圖卡印了兩次此區塊)
登記時間：服務台 07:00-23:00（超商 23:00-07:00）
休息設施：男床鋪 1 張、女床鋪 1 張、按摩椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所內南側男/女廁各 1 間、北側男廁 1 間（共 3 間）
位置：服務大廳 2 樓（旋轉梯上樓往左）
東山（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張、男按摩椅 1 張、女按摩椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所旁東/西側各 2 間（無分男女）
位置：服務大廳 2 樓（星巴克櫃位旁）
關廟（南站）（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 2 張、女躺椅 2 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】1 間（無分男女）
位置：服務大廳 1 樓北側
關廟（北站）（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 4 張、女躺椅 2 張、按摩椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】1 間（無分男女，內含無障礙馬桶）
位置：服務大廳 1 樓南側
蘇澳（國 5）
登記時間：服務台 08:00-18:00
休息設施：2 張躺椅、1 張按摩椅（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所內東/西側男/女廁各 1 間
位置：東側女廁旁
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這起離奇命案起因是，一名70歲婦人獨自開車至東山休息站停車格並搭帳篷夜宿，未料深夜返回帳篷後突劇烈晃動倒地拉垮骨架，將其包裹在內。直至25日下午民眾聞到異味報案，警方割開帳篷發現婦人已死亡，初步排除他殺。此事件引發網友質疑「休息站為何能搭帳篷露營」。事實上，高公局過去曾明確表示，國道服務區僅供短暫休憩，嚴禁搭設帳篷露營或長期過夜。
🟡國道服務區限停4小時！違規占用罰1200元
為防範車輛長時間占用，根據《高速公路及快速公路交通管制規則》，國道服務區停車格限停 4 小時。高公局已於各服務區建立智慧停車監控系統，違者將依《道路交通管理處罰條例》處以 600元至1200元罰鍰。此外，針對部分以車為家、霸占休息室的「車居族」，高公局正研議修法，未來於連續假期或特殊節慶等重點節日，計畫將停車時間進一步限縮至 2 小時，以維護廣大用路人權益。
長途駕駛若感到疲勞，全台國道服務區均設有免費的「駕駛人休息室」與「淋浴設施」。目前全台共有 20 個服務區站點提供休息室服務，合計提供 36 張床鋪（以及 53 張躺椅與 6 張按摩椅），只要憑本人有效駕駛執照登記即可免費使用 2 小時。
🚗 國道一號（中山高）
中壢
登記時間：服務台 07:00-22:00（大廳/超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張
淋浴設施：無淋浴設施
位置：噴水池鄰近
登記時間：休息室 24 小時登記
休息設施：男躺椅 7 張、女躺椅 4 張
淋浴設施：男駕休淋浴 2 間、女駕休淋浴 2 間
位置：鄰近充電站、聯結車停車場
湖口（北站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 2 張、女躺椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】男淋浴 1 間、女淋浴 1 間
位置：賣場服務大廳 2 樓旁
泰安（南站）
登記時間：超商登記（07:00-19:00 大型車 / 19:00-07:00 小型車） (圖卡誤標為服務台 07:00-22:00)
休息設施：男躺椅 3 張、女躺椅 3 張 (圖卡漏填)
淋浴設施：【獨立淋浴間】大型車廁所內 1 間淋浴室（不分男女）
位置：大型車超商旁
泰安（北站） (圖卡誤植為「仁德北站」)
登記時間：超商登記（07:00-19:00 大型車 / 19:00-07:00 小型車）
休息設施：男床鋪 4 張、女床鋪 2 張 (圖卡漏填)
淋浴設施：【獨立淋浴間】大型車廁所內男/女廁各 1 間
位置：大型車超商 2 樓
西螺（南站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 房各 1 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】淋浴間 1 間、無障礙 1 間（無分男女）
位置：賣場服務大廳北側後方
西螺（北站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 房各 1 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】淋浴間 1 間、無障礙 1 間（無分男女）
位置：賣場服務大廳南側後方
新營（南站）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 3 張、女躺椅 2 張
淋浴設施：男駕休 1 間、女駕休 1 間
位置：賣場服務大廳 2 樓
新營（北站）
登記時間：休息室 24 小時登記
休息設施：男躺椅 4 張、女躺椅 2 張
淋浴設施：男駕休 3 間、女駕休 1 間、無障礙 1 間
位置：鄰近加油站
仁德（北站） (圖卡漏標仁德南站，南/北站設施相同)
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張、男躺椅 2 張、女躺椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】男淋浴 2 間、女淋浴 2 間、無障礙 1 間
位置：服務大廳 2 樓（與淋浴間相連）
🚙 國道三號＆五號（北二高／蔣渭水高）
關西（國 3）
登記時間：服務台 07:00-23:00（超商 23:00-07:00）
休息設施：2 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】大型車廁所內男/女廁各 1 間
位置：大型車停車場小賣場旁
西湖（南站）（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 張躺椅（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】南站 1 間（無分男女）/ 北站廁所內男/女各 1 間
位置：南站賣場 2 樓北側
清水（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張
淋浴設施：男駕休 1 間、女駕休 1 間
位置：大型車停車場北側
南投（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：2 房各 1 張床（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所內南/北棟男廁各 1 間 (圖卡誤標為男/女各1)
位置：賣場服務大廳 2 樓北側
古坑（國 3） (圖卡印了兩次此區塊)
登記時間：服務台 07:00-23:00（超商 23:00-07:00）
休息設施：男床鋪 1 張、女床鋪 1 張、按摩椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所內南側男/女廁各 1 間、北側男廁 1 間（共 3 間）
位置：服務大廳 2 樓（旋轉梯上樓往左）
東山（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男床鋪 2 張、女床鋪 2 張、男按摩椅 1 張、女按摩椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所旁東/西側各 2 間（無分男女）
位置：服務大廳 2 樓（星巴克櫃位旁）
關廟（南站）（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 2 張、女躺椅 2 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】1 間（無分男女）
位置：服務大廳 1 樓北側
關廟（北站）（國 3）
登記時間：服務台 07:00-22:00（超商 22:00-07:00）
休息設施：男躺椅 4 張、女躺椅 2 張、按摩椅 1 張
淋浴設施：【獨立淋浴間】1 間（無分男女，內含無障礙馬桶）
位置：服務大廳 1 樓南側
蘇澳（國 5）
登記時間：服務台 08:00-18:00
休息設施：2 張躺椅、1 張按摩椅（無分男女）
淋浴設施：【獨立淋浴間】廁所內東/西側男/女廁各 1 間
位置：東側女廁旁