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2026年名古屋亞運拳擊賽事熱烈展開，帶著上屆杭州亞運金牌與2024巴黎奧運奪牌榮耀的「台灣拳后」林郁婷，在女子57公斤級首戰迎來硬仗，交手實力強勁的哈薩克好手、世錦賽銅牌得主格拉菲耶娃（Viktoriya Grafeyeva）。經過三回合的激烈交鋒，林郁婷最終以3：2驚險勝出，順利在本屆亞運開出紅盤，朝著二連霸的目標邁進。這場比賽雙方打得難分難解，戰況陷入膠著。第一回合，林郁婷以穩健的防守與精準的反擊試探對手，在五位裁判中取得多數領先。然而進入第二回合，雙方攻防更加激烈，林郁婷在過程中吞下一次警告遭到扣分，讓格拉菲耶娃趁勢將比分追近。到了關鍵的第三回合，林郁婷展現出世界頂尖選手的心理素質與抗壓性，頻頻出拳破壞對手節奏。最終五位裁判的給分中，有兩位給出29比27判定格拉菲耶娃獲勝；但另外三位裁判則給出28比28的平手分數，並在最終優勢判定上皆傾向林郁婷，讓林郁婷以總票數3：2驚險過關。回顧林郁婷的拳擊之路，她在2023年世錦賽摘銅時，曾遭大會以未通過賽前性別檢測為由無理取消資格。但她不僅沒有被莫須有的打擊擊倒，反而在隨後的杭州亞運強勢奪下我國史上首面女子拳擊金牌，更在巴黎奧運舞台上發光發熱。如今來到2026年名古屋亞運，作為衛冕冠軍的她，首戰就碰上世錦賽銅牌等級的強敵並成功突圍。這場勝利不僅為她的衛冕之路打下強心針，也再次證明了她無可撼動的實力。順利闖過頭關後，林郁婷將繼續積極備戰，期盼能再次為台灣打下榮耀金牌。