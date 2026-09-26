我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全新ROG Gladius IV Ace電競滑鼠預計於本月30日在台上市。（圖／華碩提供）

▲中央造型桌體以全新ROG Gladius IV Ace電競滑鼠為設計原型，將其輪廓轉化為空間視覺焦點。（圖／華碩提供）

▲粉絲從進門到離場都能感受滿滿的《小熊維尼》100周年慶祝氛圍。（圖／夢時代提供）

▲快閃店現場集結超過100款小熊維尼主題商品。（圖／夢時代提供）

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國，電競周邊近年營收成長迅速，預計明年營收可望翻倍。華碩也持續擴大布局，打造全台首間電競周邊專賣店，正式插旗新竹Big City遠東巨城購物中心，開幕首月購買指定機種可享單筆滿千送百，憑發票還有機會抽20週年限定電競椅。此外，「小熊維尼100th快閃店」即日起至11月4日在高雄夢時代購物中心1F登場，超萌造景、百款週邊商品粉絲一定要衝。不同過往以電競筆電、桌上型電腦及主機展示為主的ROG門市，「ROG Store電競周邊新竹巨城旗艦館」完整集結鍵盤、滑鼠、耳機、鼠墊、Soundbar、遊戲控制器及電競椅等周邊商品，玩家能在同一空間實際試用和比較，找出符合自身操作習慣的電競裝備。全店延續「ROG LAB」概念，採用大面積銀白色調為基底，搭配象徵快、狠、準的俐落線條，以及ROG經典黑、紅元素，形塑宛如未來實驗室般的前衛氛圍；中央造型桌體以全新ROG Gladius IV Ace電競滑鼠為設計原型，將其輪廓轉化為空間視覺焦點，成為店內吸睛亮點。該款滑鼠預計於本月30日在台上市，目前已可在現場搶先體驗。為歡慶專賣店開幕，購買指定機種現享單筆滿千送百；消費滿1萬元以上，再加碼贈送「ROG Edition 20 Keycap Mystery Box」二十週年限量鍵帽盲盒3組，隨機不挑款，市價2370元，數量有限送完為止。此外，消費者憑發票還有機會抽中「ROG Destrier Ergo Edition 20」二十週年紀念電競椅，市價2萬8900元，詳細活動辦法及適用商品依現場公告為準。門市地址：新竹市東區中央路229號6樓營業時間：週一至週四、週日 11:00–21:30；週五至週六 11:00–22:00今年適逢迪士尼經典故事《小熊維尼（Winnie the Pooh）》100週年，IP卡通生活文創品牌Norns（樂恩仕）宣布，即日起至11月4日在高雄夢時代購物中心1F推出「小熊維尼100th快閃店」，集結超過100款小熊維尼主題商品、拍照打卡體驗與限定好禮。快閃店造型佈置打卡點，還原經典場景供粉絲拍照留念； 小熊維尼主題拍貼機，共推出15款相框設計；且追蹤官方IG、於現場拍照打卡並標註指定Hashtag，出示畫面即可兌換「維尼100週年限量透明小卡」一張；且單筆消費滿999元，即贈造型氣球一顆，還可用99元至139元加購維尼購物袋。主辦品牌：Norns 樂恩仕活動地點：高雄夢時代購物中心 1F活動日期：即日起～11月4日（三）