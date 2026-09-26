我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運跳水項目正式展開，在女子雙人10公尺跳台決賽中，中國跳水女將陳芋汐改搭新搭檔盧為出擊。即便這次身邊沒有了熟悉的全紅嬋，這對全新組合依然展現了強大的主宰力，順利在東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre）為中國跳水隊摘下本屆亞運的首面跳水金牌。對於這次的表現，陳芋汐在賽後受訪時表示：「這是跳水比賽的第一個項目，我們非常高興能為中國隊拿下這面跳水首金。整體來說，我們的表現很正常，發揮出了平時訓練的水準。這次感覺興奮多過於緊張，我認為這也是我能把訓練成果展現出來的重要原因。」談到這次換上新搭檔盧為，陳芋汐給予了極高的評價：「我的搭檔非常出色！如果滿分是100%，我會給我們兩人之間的默契打85分。」她進一步解釋，這次並沒有做什麼特別的準備，因為更換搭檔或調整訓練本來就是日常訓練過程中的一部分。「我需要調整的是，在面對不同搭檔時，我自己的角色與心態。我認為我們在訓練中把這些問題處理得很好。」對比上一屆杭州亞運同樣在該項目奪金的經驗，陳芋汐坦言自己成長了不少：「我確實感覺到自己在角色上成長了。如果我沒記錯的話，我在杭州的時候比這次緊張多了。我對那次女子雙人賽的記憶已經不太清晰，但這次絕對沒有那麼緊張了，現在我對比賽的興奮感已經蓋過了緊張。」談到這場勝利與一路走來的艱辛，陳芋汐感性地說：「剛才站在頒獎台上時，我感到相當激動。再次回到這裡並站上最高頒獎台，讓我湧現了許多感觸。」她也感謝特地前來支持的粉絲，表示當自己遇到困難想放棄時，這些背後支持的力量就是她最大的動力。對於接下來的個人項目，陳芋汐充滿自信地喊話：「我的目標就是發揮出訓練水準，專注做到最好。加油，我是最棒的！」她強調，亞運會是每4年一次的大型綜合賽會，對她而言非常重要，更是通往奧運道路上的一次重要測驗與累積經驗的絕佳機會。同時她也期許中國跳水隊的每位成員都能發揮實力，站上頒獎台的最高榮耀。