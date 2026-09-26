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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 54 31-23-0 0.574 - 2 樂天桃猿 51 29-22-0 0.569 0.5（M9） 3 統一獅 53 28-25-0 0.528 2.5 4 味全龍 52 24-28-0 0.462 6 5 富邦悍將 52 23-29-0 0.442 7 6 台鋼雄鷹 52 22-30-0 0.423 8

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 112 63-49-0 0.563 - 2 統一獅 112 57-54-1 0.514 5.5 3 富邦悍將 112 57-55-0 0.509 6 4 樂天桃猿 111 53-56-2 0.486 8.5 5 台鋼雄鷹 112 52-59-1 0.468 10.5 5 中信兄弟 113 51-60-2 0.459 11.5

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手台鋼雄鷹，對決雄鷹洋投艾速特。（圖／統一獅提供,2026.4.7）

▲樂天桃猿今日客場交手味全龍，由「土投新星」曾家輝掛帥先發。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.26）

▲富邦悍將今日交手中信兄弟，由日籍投手鈴木駿輔掛帥對決菲力士。（圖／富邦悍將提供,2026.8.27）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）日共3場比賽，台鋼雄鷹在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，艾速特（Eric Stout）交手布雷克（Brock Dykxhoorn）；樂天桃猿作客天母球場踢館味全龍，曾家輝掛帥戰梅賽鍶（C.C. Mercedes）；中信兄弟、富邦悍將在新莊球場交鋒，菲力士（Felix Pena）交手鈴木駿輔。兄弟目前暫居下半季龍頭，但僅領先半場勝差，雙方今日各自交手悍將、龍隊，若桃猿贏球、兄弟輸球，下半季龍頭將換人當；若兄弟贏球、桃猿輸球，勝差則將拉開至1.5場。另一方面，悍將目前暫居全年戰績第3名，僅落後獅隊半場勝差，若悍將今日贏球、獅隊輸球，將重返第2名，反之則被拉開勝差至1.5場。🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第6，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽22場，拿下9勝9敗，防禦率2.59。艾速特本季與獅隊交手6場，拿下3勝1敗，對戰防禦率7.71。獅隊目前排名第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽21場，拿下8勝7敗，防禦率1.65。布雷克本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間17：05龍隊目前排名第4，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率1.78。梅賽鍶本季與桃猿交手3場，拿下3勝，對戰防禦率0.89。桃猿目前排名第2，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽20場，拿下6勝1敗，防禦率2.67。曾家輝本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.40。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第5，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽18場，拿下9勝6敗，防禦率2.35。鈴木駿輔本季與兄弟交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.00。兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽10場，吞下4敗，防禦率3.79。菲力士本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.13。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：31度至33度降雨機率：0%📍天母球場（室外球場）氣溫：30度至33度降雨機率：0%📍新莊球場（室外球場）氣溫：30度至32度降雨機率：0%