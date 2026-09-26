中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）日共3場比賽，台鋼雄鷹在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，艾速特（Eric Stout）交手布雷克（Brock Dykxhoorn）；樂天桃猿作客天母球場踢館味全龍，曾家輝掛帥戰梅賽鍶（C.C. Mercedes）；中信兄弟、富邦悍將在新莊球場交鋒，菲力士（Felix Pena）交手鈴木駿輔。《NOWnews》整理出9月26日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月26日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月26日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，但僅領先半場勝差，雙方今日各自交手悍將、龍隊，若桃猿贏球、兄弟輸球，下半季龍頭將換人當；若兄弟贏球、桃猿輸球，勝差則將拉開至1.5場。另一方面，悍將目前暫居全年戰績第3名，僅落後獅隊半場勝差，若悍將今日贏球、獅隊輸球，將重返第2名，反之則被拉開勝差至1.5場。
獅隊、雄鷹大巨蛋交手 布雷克對決艾速特
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽22場，拿下9勝9敗，防禦率2.59。艾速特本季與獅隊交手6場，拿下3勝1敗，對戰防禦率7.71。
獅隊目前排名第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽21場，拿下8勝7敗，防禦率1.65。布雷克本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿客場交手龍隊 曾家輝對決梅賽鍶
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第4，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率1.78。梅賽鍶本季與桃猿交手3場，拿下3勝，對戰防禦率0.89。
桃猿目前排名第2，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽20場，拿下6勝1敗，防禦率2.67。曾家輝本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.40。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟、悍將交鋒 菲力士對決鈴木駿輔
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽18場，拿下9勝6敗，防禦率2.35。鈴木駿輔本季與兄弟交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.00。
兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽10場，吞下4敗，防禦率3.79。菲力士本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.13。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/26中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：0%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：30度至33度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月26日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|54
|31-23-0
|0.574
|-
|2
|樂天桃猿
|51
|29-22-0
|0.569
|0.5（M9）
|3
|統一獅
|53
|28-25-0
|0.528
|2.5
|4
|味全龍
|52
|24-28-0
|0.462
|6
|5
|富邦悍將
|52
|23-29-0
|0.442
|7
|6
|台鋼雄鷹
|52
|22-30-0
|0.423
|8
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|112
|63-49-0
|0.563
|-
|2
|統一獅
|112
|57-54-1
|0.514
|5.5
|3
|富邦悍將
|112
|57-55-0
|0.509
|6
|4
|樂天桃猿
|111
|53-56-2
|0.486
|8.5
|5
|台鋼雄鷹
|112
|52-59-1
|0.468
|10.5
|5
|中信兄弟
|113
|51-60-2
|0.459
|11.5
獅隊、雄鷹大巨蛋交手 布雷克對決艾速特
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽22場，拿下9勝9敗，防禦率2.59。艾速特本季與獅隊交手6場，拿下3勝1敗，對戰防禦率7.71。
獅隊目前排名第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽21場，拿下8勝7敗，防禦率1.65。布雷克本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第4，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率1.78。梅賽鍶本季與桃猿交手3場，拿下3勝，對戰防禦率0.89。
桃猿目前排名第2，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽20場，拿下6勝1敗，防禦率2.67。曾家輝本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.40。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽18場，拿下9勝6敗，防禦率2.35。鈴木駿輔本季與兄弟交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.00。
兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽10場，吞下4敗，防禦率3.79。菲力士本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.13。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：0%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：30度至33度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。