中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（26）日共3場比賽，台鋼雄鷹在臺北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，艾速特（Eric Stout）交手布雷克（Brock Dykxhoorn）；樂天桃猿作客天母球場踢館味全龍，曾家輝掛帥戰梅賽鍶（C.C. Mercedes）；中信兄弟、富邦悍將在新莊球場交鋒，菲力士（Felix Pena）交手鈴木駿輔。《NOWnews》整理出9月26日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍賽果與戰績走勢

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 中信兄弟 54 31-23-0 0.574 -
2 樂天桃猿 51 29-22-0 0.569 0.5（M9）
3 統一獅 53 28-25-0 0.528 2.5
4 味全龍 52 24-28-0 0.462 6
5 富邦悍將 52 23-29-0 0.442 7
6 台鋼雄鷹 52 22-30-0 0.423 8
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月26日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 112 63-49-0 0.563 -
2 統一獅 112 57-54-1 0.514 5.5
3 富邦悍將 112 57-55-0 0.509 6
4 樂天桃猿 111 53-56-2 0.486 8.5
5 台鋼雄鷹 112 52-59-1 0.468 10.5
5 中信兄弟 113 51-60-2 0.459 11.5
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，但僅領先半場勝差，雙方今日各自交手悍將、龍隊，若桃猿贏球、兄弟輸球，下半季龍頭將換人當；若兄弟贏球、桃猿輸球，勝差則將拉開至1.5場。另一方面，悍將目前暫居全年戰績第3名，僅落後獅隊半場勝差，若悍將今日贏球、獅隊輸球，將重返第2名，反之則被拉開勝差至1.5場。

獅隊、雄鷹大巨蛋交手　布雷克對決艾速特

🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05

雄鷹目前排名第6，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽22場，拿下9勝9敗，防禦率2.59。艾速特本季與獅隊交手6場，拿下3勝1敗，對戰防禦率7.71。

獅隊目前排名第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽21場，拿下8勝7敗，防禦率1.65。布雷克本季與雄鷹交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手台鋼雄鷹，對決雄鷹洋投艾速特。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
▲統一獅洋投布雷克今日先發交手台鋼雄鷹，對決雄鷹洋投艾速特。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
桃猿客場交手龍隊　曾家輝對決梅賽鍶

🟡天母賽事、開賽時間17：05

龍隊目前排名第4，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽19場，拿下10勝4敗，防禦率1.78。梅賽鍶本季與桃猿交手3場，拿下3勝，對戰防禦率0.89。

桃猿目前排名第2，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽20場，拿下6勝1敗，防禦率2.67。曾家輝本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.40。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿今日客場交手味全龍，由「土投新星」曾家輝掛帥先發。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.26）
▲樂天桃猿今日客場交手味全龍，由「土投新星」曾家輝掛帥先發。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.26）
兄弟、悍將交鋒　菲力士對決鈴木駿輔

🟡新莊賽事、開賽時間17：05

悍將目前排名第5，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽18場，拿下9勝6敗，防禦率2.35。鈴木駿輔本季與兄弟交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.00。

兄弟目前排名第1，今日由洋投菲力士掛帥，本季出賽10場，吞下4敗，防禦率3.79。菲力士本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.13。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將今日交手中信兄弟，由日籍投手鈴木駿輔掛帥對決菲力士。（圖／富邦悍將提供,2026.8.27）
▲富邦悍將今日交手中信兄弟，由日籍投手鈴木駿輔掛帥對決菲力士。（圖／富邦悍將提供,2026.8.27）
❗️9/26中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：31度至33度

降雨機率：0%

📍天母球場（室外球場）

氣溫：30度至33度

降雨機率：0%

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：30度至32度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

相關新聞
陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...