我是廣告 請繼續往下閱讀

球員 2027年紀 2027-28賽季合約狀況 上賽季數據（2025-26） 約基奇（Nikola Jokic） 32歲 球員選擇權（約6280萬美元） 27.7分、12.9籃板、10.7助攻 戴維斯（Anthony Davis） 34歲 球員選擇權（約6280萬美元） 24.7分、12.6籃板、3.5助攻 唐斯（Karl-Anthony Towns） 31歲 球員選擇權（約6100萬美元） 21.8分、8.3籃板、3.0助攻 杜蘭特（Kevin Durant） 38歲 球員選擇權／完全自由球員 27.1分、6.6籃板、5.0助攻 厄文（Kyrie Irving） 35歲 球員選擇權／完全自由球員 25.6分、5.0籃板、5.2助攻 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo） 32歲 球員選擇權（約6280萬美元） 27.6分、9.8籃板、5.4助攻

▲甫轉戰熱火隊的「字母哥」同樣能在2027年投入自由市場。 （圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊（Golden State Warriors）當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前以2年1.16億美元延長合約續留灣區，將有望在勇士打滿20個賽季。這份低於頂薪上限的合約，不僅展現柯瑞對球隊的忠誠，更為勇士隊在2027年夏天的薪資空間解套。屆時球隊將有本錢在自由市場上角逐超級球星，為柯瑞職業生涯末期再拚一座總冠軍。而在2027年夏天，極有可能是勇士陣容進行改組的一年，約基奇（Nikola Jokic）、杜蘭特（Kevin Durant）、「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等6名超級球星都可能合約到期，薪資空間更具彈性的勇士將能夠加入爭取。這項降薪舉動的實質效益將在2027年夏天顯現。根據薪資預估，勇士隊在2027年休賽季的薪資空間有望達到7200萬美元（未計入續約自家球員或首輪選秀籤的成本）。在聯盟預估2026-27賽季團隊薪資上限為1.76億美元的情況下，2027-28賽季的35%頂薪起薪約為6160萬美元，這意味著勇士隊將有足夠的本錢，直接在自由市場上裸簽一名頂薪級別的超級球星。屆時自由市場上將出現一批擁有球員選擇權的頂級球星。包含金塊隊的約基奇、湖人隊的戴維斯（Anthony Davis）、明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）、太陽隊的杜蘭特與獨行俠隊的厄文（Kyrie Irving）。此外，甫轉戰熱火隊的「字母哥」同樣能在2027年投入自由市場。儘管多數球星可能會選擇與母隊提前續約，但市場上勢必不乏足以改變聯盟版圖的戰力。這份延長合約包含2028-29賽季的球員選擇權。以柯瑞超過10年的資歷，他原本有資格簽下一份起薪占團隊薪資上限35%的超級頂薪，總額可達近1.37億美元。然而，為了讓球隊擁有操作彈性，柯瑞選擇讓出超過2000萬美元的薪資空間。他在接受訪問時坦言：「我想待在一支有競爭力的球隊，並希望能擁有一些薪資彈性，因為我們過去幾年都缺乏這樣的空間。這支球隊需要有餘裕去進行必要的補強。」勇士隊若要徹底清出這筆頂薪空間，仍需面臨內部陣容的抉擇。陣中主力如格林（Draymond Green）與新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）都將在2027年成為自由球員，若球團欲留下他們，勢必會佔用部分薪資空間。無論如何，柯瑞在2027-28賽季的薪資將落在5570萬美元。只要他能保持健康、克服上賽季困擾的膝蓋傷勢並持續待在場上，勇士隊制服組就能利用這得來不易的薪資空間，為這位傳奇球星打造出衝擊生涯第5冠的終極陣容。