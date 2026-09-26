全聯韓國麝香葡萄爆降價潮！有網友先前直擊全聯特價279元買回家秒殺，《NOWNEWS今日新聞》記者日前走訪門市發現價格更進一步下殺至255元，引發搶購熱潮。事實上，曾被譽為「葡萄界愛馬仕」的韓國麝香葡萄近年價格慘崩，主因在於產量過剩與品質下滑。
🟡全聯韓國麝香葡萄連降價！一盒降至255元
全聯福利中心近期推出韓國麝香葡萄特賣，吸引不少民眾搶購。有網友9月12日在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團分享，排隊結帳時發現很多人購物籃裡都放了一盒，自己買了一盒279元的回家，洗好端上桌立刻被家人秒殺。而記者於9月20日實地走訪全聯門市，發現價格已進一步下殺至255元，連續降價的攻勢，讓不少手刀搶購的消費者大呼划算。
🟡網友讚爆一上桌被秒殺！內行一口氣狂掃6盒
貼文曝光後引發熱烈討論，雖然有內行網友透露自己已經「一口氣狂買6盒，真的好吃」；但也有不少消費者指出反面看法，吐槽「韓國麝香葡萄皮厚又偏酸」、「口感偏軟不夠脆，吃過日本的就回不去了」。此外也有網友直言全聯賣得不夠便宜，酸說「菜市場跟傳統水果攤才賣199甚至99元，價格甜多了」，評價呈現兩極。
🟡韓國麝香葡萄慘遭崩盤！品質惡化因過度留果
事實上，全聯連續降價也反映了韓國本土市場的崩盤現況。韓媒《Naeway News》報導，曾被譽為「葡萄界愛馬仕」的韓國麝香葡萄，近年因中央與地方政府過度鼓勵擴產，加上中國以「陽光玫瑰」大規模種植競爭，導致外銷市場縮水。此外，韓國過去以果粒大小與重量計價而非糖度，許多農民為追求產量過度留果、提早採收，導致葡萄喪失香氣與脆度淪為「水葡萄」，市場價格因而一落千丈。
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全聯福利中心近期推出韓國麝香葡萄特賣，吸引不少民眾搶購。有網友9月12日在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團分享，排隊結帳時發現很多人購物籃裡都放了一盒，自己買了一盒279元的回家，洗好端上桌立刻被家人秒殺。而記者於9月20日實地走訪全聯門市，發現價格已進一步下殺至255元，連續降價的攻勢，讓不少手刀搶購的消費者大呼划算。
貼文曝光後引發熱烈討論，雖然有內行網友透露自己已經「一口氣狂買6盒，真的好吃」；但也有不少消費者指出反面看法，吐槽「韓國麝香葡萄皮厚又偏酸」、「口感偏軟不夠脆，吃過日本的就回不去了」。此外也有網友直言全聯賣得不夠便宜，酸說「菜市場跟傳統水果攤才賣199甚至99元，價格甜多了」，評價呈現兩極。
🟡韓國麝香葡萄慘遭崩盤！品質惡化因過度留果
事實上，全聯連續降價也反映了韓國本土市場的崩盤現況。韓媒《Naeway News》報導，曾被譽為「葡萄界愛馬仕」的韓國麝香葡萄，近年因中央與地方政府過度鼓勵擴產，加上中國以「陽光玫瑰」大規模種植競爭，導致外銷市場縮水。此外，韓國過去以果粒大小與重量計價而非糖度，許多農民為追求產量過度留果、提早採收，導致葡萄喪失香氣與脆度淪為「水葡萄」，市場價格因而一落千丈。