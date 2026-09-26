另根據《日本氣象協會》網站監測顯示，從下午14點過後都為弱雨、小雨，但各時段降雨機率都至少達到80%，若大會最終決定岡崎市民球場無法開打，恐怕得面臨延賽。

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台日大戰未演先轟動 岡崎市卻降雨不斷

根據《日本氣象協會》網站即時監測顯示，岡崎市當地全日下雨，綜合降雨機率達到90%，14點過後至晚上24點深夜，各時段都為雨、弱雨或小雨，恐對場地黑土造成不小影響。

台日大戰下雨怎麼辦？優先考慮延後開打

2026年名古屋亞運棒球項目超級循環輪進入最後一天賽程，中華隊今（26）日面對地主日本隊，迎來晉級最關鍵一戰，但比賽場地愛知縣岡崎市今日全天大雨，《NOWNEWS》團隊現場觀察，自早上就陰雨不斷，短期內恐怕不會停，名古屋近日天氣良好，中華隊昨日晚間超級循環輪與中國也順利進行完畢，根據目前賽況，中華隊超級循環輪1勝1敗，但因昨日韓國0：5爆冷不敵日本，中華隊今日交手日本不僅得贏球，還要確保至少贏6分，才能晉級27日金牌戰。台日大戰未演先轟動，愛知縣當地卻從一早就雨勢不斷，比賽預定於當地時間晚上18點30分開打，若雨勢按照狀況持續，亞運棒球賽事預計由WBSC 世界棒壘球總會代表與亞奧理事會（OCA）組成的大會技術委員會統籌裁決，優先考慮延後開打，若最終仍無法進行，則會進行延賽，再根據每日的安全評估決定是否開打。上屆杭州亞運，棒球項目同樣面臨雨勢狀況，台日大戰就因雨7局裁定，最終裁定中華隊0：2吞敗，台韓大戰金牌戰原本也預計會面臨下雨，所幸老天爺賞臉最終順利開打。