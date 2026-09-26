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川習會後談台海 蕭美琴：國際關注台灣，自己更要站穩

美國總統川普24日在白宮會晤中國國家主席習近平，受到國際高度關注，也引發部分台灣民眾對台海情勢的焦慮。副總統蕭美琴今（26）日南下彰化助講時表示，川習會期間兩國談及「戰略穩定」，而美國、日本、南韓外長等近期也透過聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性。她強調，國際社會的關心與支持固然重要，但「我們有很多工作要自己做，不能只靠外國來關心跟支持台灣」，自由不是從天而降，台灣人自己要守護最珍貴的民主。蕭美琴今天與民進黨彰化縣長參選人陳素月同行，首站直搗國民黨彰化縣長王惠美的本命區鹿港鎮，一連走訪北頭奉天宮、鹿港天后宮及郊行博物館，期間還品嚐世界冠軍冰淇淋，大讚是「台灣之光」，近中午前往陳素月競選總部，出席「姊妹暨新住民挺素月後援會」成立活動。蕭美琴致詞時表示，這幾天大家都在關注川習會，也看到美中兩國在全球外交、軍事、科技及AI供應鏈等領域存在激烈競爭；另一方面，兩大國在川習會過程中特別提到「戰略穩定」。她指出，台灣與美國之間有長期且重大的共同利益，包括台海和平穩定、維持現狀，以及經濟繁榮等。蕭美琴表示，近年來世界各國越來越關心台灣，也持續關注台灣能否守護珍視的民主與自由，以及台灣在全球科技供應鏈扮演的角色。美國、日本、南韓外長近期發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，並反對以武力或脅迫行為單方面改變現狀。不過，蕭美琴話鋒一轉強調，國際支持並不能取代台灣自身的努力，「我們有很多工作是要自己做，不能只靠外國來關心跟支持台灣」。她說，台灣要自己守護民主，今天的自由與經濟成果都不是從天而降，從基礎建設到國家針對產業提供各項輔導，都是全民共同努力的成果，更需好好珍惜。蕭美琴指出，這也是總統賴清德目前的施政重點，一方面要守護台灣的民主與國家安全，另一方面則要拚經濟。她表示，在拚經濟的同時，也要強調「均衡台灣」，讓經濟發展不只集中在大城市，而是讓各縣市都有均衡發展的機會，因此近年許多重大基礎建設及產業投資，也都以均衡全台灣發展為基礎。