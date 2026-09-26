為了迎接寶可夢30週年，寶可夢遊戲機台《Pokémon MEZASTAR》也在全台指定新光三越推出快閃店，訓練家們只要完成指定任務，就能得到「夢幻」卡匣，首場就在台南新光三越登場，即日起到10月6日，每日限量400張。

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憑當日不限金額消費發票　體驗後贈限定卡匣

寶可夢迎接30週年，新光三越就和寶可夢官方合作，在全台16間新光三越設置「MEZASTAR STATION 快閃店」活動，民眾只要加入新光三越APP會員，並憑當日不限金額的消費憑證，就能在快閃店免費體驗《Pokémon MEZASTAR》機台一次。

體驗完畢後可獲得寶可夢30週年紀念設計與LOGO的特別MEZASTAR卡匣「夢幻」1張，每天限量發送，依各分店每日數量不同。新光三越首間「MEZASTAR STATION 快閃店」就選在台南中山店，即日起到10月6日每天限量發送400張，官方也公開台北、台中、高雄分店的活動時間，有興趣的玩家快把握機會參加，其他分店的日期會陸續公開。

時間 地點 時間 每日發放張數
台南 新光三越台南中山店1樓 即日起到10月6日 12:30～19:30 400
台北 新光三越台北南西店本館B1 10月1日到10月14日 12:30～19:30 450
台中 新光三越台中中港店9樓 10月1日到10月12日 12:30～19:30 450
台南 新光三越台南小北門店4樓 10月1日到10月13日 12:30～19:30 400
高雄 新光三越高雄三多店B2 10月1日到10月13日 12:30～19:30 400
另外，如果小朋友沒有手機，可由一位有新光三越APP的參加者帶一位未持有手機的小朋友參加，一個新光三越APP一天只能參加一次，現場並不會發送號碼牌，將依排隊順序體驗發送。若對相關活動有疑問，可洽現場工作人員，或私訊SEGA Taiwan官方社群詢問。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...