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▲台南熱氣球派對日前因雨而延期，現公布將於10月17、18日重新舉辦。（圖／台南市政府提供）

原訂9月初舉行的「台南熱氣球派對」，因連續降雨決定延期，現在台南市政府宣布，將於10月17、18日重新舉辦，地點同樣在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場，讓民眾在城市中也能欣賞熱氣球。今年同樣有台南市政府將於9月29日公布活動更多細節，去年結合熱氣球光雕秀與音樂會的無人機展演以《超人力霸王》為主題呈現備受好評，因此今年無人機展演主題也讓人備受期待。：永華市政中心西側廣場：每人新臺幣500元(現金支付，如無搭乘全額退費)上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)：現場憑115年7-10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。展演日期：10月17日(六)時間：晚間19：00-20：00展演時間：約15分鐘觀賞地點：永華市政中心西側廣場時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日15：00-18：30表演地點：永華市政中心西拉雅廣場每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日14：00-19：00地點：永華市政中心西拉雅廣場時間：10月17日(六)14：00-21：00接駁地點：臺南轉運站至永華市政中心(南島路站)每20-30分鐘發車或人滿發車