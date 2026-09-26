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中秋節、教師節4天連假，許多民眾都藉機出遊或返鄉，造成公共交通運輸壓力大，部分購買高鐵對號座的民眾都因人潮無法順利搭乘，引起民怨。交通部表示，今年中秋節連假期間天候良好，高鐵及國內航空運量較去年同期成長逾2成，顯示返鄉及國旅需求熱絡，交通部嚴陣以待，持續透過跨運具協調、即時監控及機動調整運能，確保疏運順暢。交通部表示，以今年9月24、25日，與去年同期（中秋節前一日及中秋節）進行比較。今年高鐵疏運66.4萬人次，較去年同期增加23.5%；台鐵157.4萬人次，增加10.9%；國道客運西部路線27.0萬人次，增加14.4%。國內航空4.0萬人次，增加23.2%；桃園機場旅客28.8萬人次，增加6.0%；國內海運增加9.5%，道路交通量亦較去年同期增加，國道全線及國道5號分別增加11.7%及13.8%。面對較高的旅運需求，交通部持續透過跨運具協調、即時監控及機動調整運能，維持整體疏運順暢。9月25日高鐵疏運31.6萬人次、開行200班列車；台鐵疏運72.8萬人次、安排1,001列次，其中包含40列次加班車，行車及站車秩序均維持良好。交通部表示，各運輸系統均面臨較去年更高的疏運需求，須透過提前部署及機動調度，維持整體疏運順暢。後續收假期間，交通部將持續掌握旅運及道路車流，視需求調整運能，並透過1968及各運輸系統網站、App發布即時資訊，協助民眾順利往返。