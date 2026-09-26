美國總統川普與中國國家主席習近平在華盛頓舉行會晤後，雙方陸續公布會談成果。從目前公開的官方文件來看，此次峰會重點集中在經貿、關鍵礦產、人工智慧及雙邊關係穩定等議題，雙方並同意持續對話；不過，涉及台灣的內容，在美中兩份官方會談文件中，則呈現明顯差異。
經貿成為這次會談最具體成果
白宮官網當地時間25日公布的成果文件指出，美中雙方將進一步運作「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade）與「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment），並針對部分非敏感商品的關稅待遇達成共識。
根據白宮說法，雙方涉及的商品規模各約300億美元，涵蓋農產品、魚類與海鮮、木材、化妝品及醫療器材等美國商品，以及小家電、玩具、節慶用品、兒童汽車安全座椅等中國商品。
中國外交部則表示，2國經貿團隊已完成新一輪磋商，達成「新的聯合安排」，認為穩定的美中經貿關係，有利於兩國產業、民眾及全球經濟。
不過，從目前公開資訊來看，這次會談並非一次解決所有美中貿易爭端。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Lee Greer）也表示，更多經貿談判細節預計稍後公布，顯示部分安排仍待後續落實。
中國承諾增加採購美國煤炭
白宮公布的成果中，另一項具體安排是能源採購。
白宮表示，中國將在2027年及2028年，每年進口至少1000萬公噸美國煤炭。
此外，雙方也持續處理稀土及其他關鍵礦產供應鏈問題。不過，白宮使用的措辭是雙方「持續處理」，應指仍在協商與執行，而非宣告稀土爭議已經完全解決。
AI合作建立新對話機制
人工智慧也是此次川習會的重要議題。白宮表示，美中將建立新的「超級智慧」對話機制，並設置雙邊事故溝通管道，持續討論這類新興技術可能帶來的風險與利益。
中方公布的會談內容則強調，美中在人工智慧領域既存在競爭，也有合作空間，雙方可以繼續進行人工智慧對話，共同防範AI遭到濫用或惡意使用，並強調人工智慧技術應保持在人類控制之下。
這意味著AI目前並未成為美中新的主要衝突點，雙方反而選擇保留溝通管道。不過，從公開文件來看，目前公布的是對話與合作機制，並非一套完整的AI管制協議。
台灣議題：中方明確提出，白宮成果文件沒有提到
此次峰會最受台灣關注的，仍是台灣問題。然而，白宮25日公布的正式成果文件沒有提到「Taiwan」、台灣或台海，也沒有把台灣列為此次會談的成果或協議項目；白宮會後發布的訪問總結同樣沒有列出台灣相關協議。
相比之下，中國外交部公布的會談紀要則明確提到台灣。
中方聲稱，習近平在會談中，強調中國維護國家統一和領土完整的立場，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題，並將此與美中戰略合作、兩國關係發展連結。
要注意的是，中國官方公布的這段內容，是中方對習近平在會談中提出立場的表述；但在目前公開的白宮成果文件中，並沒有看到美方對這項要求做出相同的回應，也沒有看到雙方宣布新的台灣協議。
因此，就目前公開文件而言，較準確的說法是：台灣問題被中方列入會談內容，但沒有被白宮列入此次峰會公開成果。
雙方維持對話，沒有宣布全面解決歧見
除了經貿與AI之外，川普與習近平也談及中東、烏克蘭及朝鮮半島等區域議題，並同意相互支持2026年底的APEC經濟領袖會議、G20峰會。
白宮在會後形容此次訪問具有「生產性」，川普也同意雙方取得進展，但從公開成果來看，峰會主要成果仍集中在經貿安排，以及建立後續對話機制，對於台灣、AI規範、關鍵礦產等敏感議題，仍有不少問題留待協商。
整體而言，這次川習會更接近一次「穩定」美中關係、延續經貿談判、建立後續合作機制的高層峰會。
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白宮官網當地時間25日公布的成果文件指出，美中雙方將進一步運作「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade）與「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment），並針對部分非敏感商品的關稅待遇達成共識。
根據白宮說法，雙方涉及的商品規模各約300億美元，涵蓋農產品、魚類與海鮮、木材、化妝品及醫療器材等美國商品，以及小家電、玩具、節慶用品、兒童汽車安全座椅等中國商品。
中國外交部則表示，2國經貿團隊已完成新一輪磋商，達成「新的聯合安排」，認為穩定的美中經貿關係，有利於兩國產業、民眾及全球經濟。
不過，從目前公開資訊來看，這次會談並非一次解決所有美中貿易爭端。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Lee Greer）也表示，更多經貿談判細節預計稍後公布，顯示部分安排仍待後續落實。
中國承諾增加採購美國煤炭
白宮公布的成果中，另一項具體安排是能源採購。
白宮表示，中國將在2027年及2028年，每年進口至少1000萬公噸美國煤炭。
此外，雙方也持續處理稀土及其他關鍵礦產供應鏈問題。不過，白宮使用的措辭是雙方「持續處理」，應指仍在協商與執行，而非宣告稀土爭議已經完全解決。
AI合作建立新對話機制
人工智慧也是此次川習會的重要議題。白宮表示，美中將建立新的「超級智慧」對話機制，並設置雙邊事故溝通管道，持續討論這類新興技術可能帶來的風險與利益。
中方公布的會談內容則強調，美中在人工智慧領域既存在競爭，也有合作空間，雙方可以繼續進行人工智慧對話，共同防範AI遭到濫用或惡意使用，並強調人工智慧技術應保持在人類控制之下。
這意味著AI目前並未成為美中新的主要衝突點，雙方反而選擇保留溝通管道。不過，從公開文件來看，目前公布的是對話與合作機制，並非一套完整的AI管制協議。
台灣議題：中方明確提出，白宮成果文件沒有提到
此次峰會最受台灣關注的，仍是台灣問題。然而，白宮25日公布的正式成果文件沒有提到「Taiwan」、台灣或台海，也沒有把台灣列為此次會談的成果或協議項目；白宮會後發布的訪問總結同樣沒有列出台灣相關協議。
相比之下，中國外交部公布的會談紀要則明確提到台灣。
中方聲稱，習近平在會談中，強調中國維護國家統一和領土完整的立場，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題，並將此與美中戰略合作、兩國關係發展連結。
要注意的是，中國官方公布的這段內容，是中方對習近平在會談中提出立場的表述；但在目前公開的白宮成果文件中，並沒有看到美方對這項要求做出相同的回應，也沒有看到雙方宣布新的台灣協議。
因此，就目前公開文件而言，較準確的說法是：台灣問題被中方列入會談內容，但沒有被白宮列入此次峰會公開成果。
雙方維持對話，沒有宣布全面解決歧見
除了經貿與AI之外，川普與習近平也談及中東、烏克蘭及朝鮮半島等區域議題，並同意相互支持2026年底的APEC經濟領袖會議、G20峰會。
白宮在會後形容此次訪問具有「生產性」，川普也同意雙方取得進展，但從公開成果來看，峰會主要成果仍集中在經貿安排，以及建立後續對話機制，對於台灣、AI規範、關鍵礦產等敏感議題，仍有不少問題留待協商。
整體而言，這次川習會更接近一次「穩定」美中關係、延續經貿談判、建立後續合作機制的高層峰會。
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