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為了進一步優化大型重車與機車的共用動線，並全面提升學童通學步道的安全性，高雄市市議員候選人黃敬雅今(26)日發表「出入最安心」交通政見。她指出，道路設計的核心必須全面回歸人本思維，並針對學童步行安全、機車路權及大型車事故熱點提出3大具體改善訴求，期盼透過工程升級與制度優化，為地方鄉親打造一條安全且平權的回家路。黃敬雅表示，每天清晨看著學童穿梭在車陣中，或是龐大機車族群與重型車輛共用道路，都凸顯出交通環境升級的急迫性。為此，學童與高齡長輩的步行安全絕不容妥協，市府應加速盤點學校、住宅區與交通場站周邊設施，積極爭取增設實體分隔人行道，優先整頓人車混流的瓶頸路段。針對大型公車難以深入的舊社區與巷弄，則應同步推動擴大微型公車與社區接駁服務，補齊公共運輸的最後一哩路。對於廣大機車族群的權益，黃敬雅認為機車扮演高雄基層通勤與生活的命脈角色，法規與工程設計不應本末倒置。她主張全面檢討市區單向兩車道等不合理的禁行機車路段，在符合安全評估下逐步開放內側車道。針對為人詬病的強制機車兩段式左轉，市府應依據道路寬度、車流量及路口事故風險逐一審視，在條件成熟的路口逐步開放機車直接左轉，並配合規劃偏心左轉專用道與保護時相，兼顧通行效率與行車安全。黃敬雅也針對前鎮與小港緊鄰港區、重工業區的特殊環境表示，將要求市府全面盤點轄區內大型車事故熱點，針對轉彎盲區、死角視野及交織路段進行幾何改善工程。從長遠目標來看，市府應進一步檢討過往單純依車種限制用路空間的思維，研擬依行駛方向、路況與車速進行車道配置，建立更合理科學的道路分流機制。黃敬雅強調，交通工程與法規的背後關乎每一個在外打拚的生命，作為一位母親，最深切的盼望即是孩子平安出門與快樂回家，而作為代議士，職責亦是替鄉親消弭道路上的風險障礙。未來進入市議會，她將以堅定務實的監督力道替市民把關每一分預算與工程品質，守護鄉親最珍貴的日常平安。