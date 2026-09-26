我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龐雲徽整理追思影片時，意外翻出父親親筆寫下的《掌聲響起》歌詞。（圖／記者嚴俊強攝影）

資深演員龐祥麟於9月1日安詳辭世，享壽80歲，家屬今（26）日舉辦告別式。小兒子龐雲徽在公祭文中代表家族向親友、媒體及影迷致謝，感性表示，父親一生投入最熱愛的演藝事業，從黑白電視走到彩色電視，從小螢幕跨到大螢幕，塑造無數深植人心的經典角色；如今父親正式謝幕，作品與精神將永遠留在觀眾心中。龐雲徽表示，父親龐祥麟將大半生的時間與熱情，全心奉獻給電視機前每一位觀眾。許多前輩與演藝圈朋友都曾說，龐祥麟是無比敬業的演員，只要燈光亮起、鏡頭一開，就永遠拿出百分之百的專注與精神，對得起劇本、觀眾，也對得起「演員」這兩個字。他也提到，龐祥麟下戲後不只不藏私傳授表演經驗，即使自己已疲憊不堪，仍會打起精神講笑話、逗樂大家，讓劇組忘卻辛苦、重新找回活力。龐雲徽形容，這就是父親最真實的模樣，「他心裡永遠先為別人著想。」龐雲徽坦言，父親剛離世的那幾天，自己難過到無法入睡，經常以淚洗面。直到一週後向外界宣布父親離世消息，他第一時間收到許多親朋好友關心，也看見新聞與網路上數以千計的留言，全是大家對龐祥麟滿滿的愛與好評。他才深刻感受到，父親在業界默默耕耘50年，從國語劇到台語劇，橫跨數個世代，也陪伴無數家庭度過溫馨時光。那些溫暖文字漸漸撫平他的悲痛，轉化成對父親更深的自豪與敬佩，「我的父親，真的活得無比偉大，也演得無比精彩。」龐雲徽也分享，在親手製作追思影片、整理家族相冊時，意外找到父親珍藏的一本精裝相冊，裡面記錄龐祥麟從小到大的珍貴照片。而在相冊封底，他發現一頁父親親筆手寫的文字，內容正是經典歌曲《掌聲響起》的歌詞。他表示，父親生前從未提過是在什麼心情下寫下這段歌詞，但他相信正是龐祥麟一生演藝生涯最真誠、也最深刻的寫照。歌詞中寫著「孤獨站在這舞台，聽到掌聲響起來，我的心中有無限感慨」，也像是龐祥麟走過半世紀舞台人生後，留給家人與觀眾的最後註解。龐雲徽也向父親喊話：「爸，您的人生精彩圓滿，如今劇幕已落，您可以帶著所有人滿滿的祝福，好好地下台休息了。」他也感謝這段時間給予家屬關懷與協助的長輩、親友、媒體及影迷，表示外界的疼愛與尊重，都會化為家人繼續勇敢前行的力量。他也祝福現場每一位親友平安順心，為父親送上最後一程。龐祥麟一生留下許多經典作品，如今雖已謝幕，但在家人與觀眾心中，掌聲仍會繼續響起。