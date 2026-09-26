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▲劉歡在今年元旦的跨年晚會上演出，當天約5度的低溫讓他冷到手插口袋還發抖。（圖／翻攝自微博）

▲已故「中國流行樂教父」劉歡小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

「中國音樂之父」、知名歌手劉歡昨（25）日中秋節上午在上海病逝，享壽63歲，震驚華語樂壇，回顧他最後一次公開演出是在今年上海的跨年晚會，當天氣溫極低，大約只有5度，劉歡冷到全身發抖、縮脖子，不過一開口演唱〈我欲成仙〉，Live的高音依然極其穩定，讓網友難過大嘆：「再聽已經是絕唱...」今年1月1日元旦凌晨，劉歡登上在上海金山城市沙灘戶外舞台舉辦的「B站（嗶哩嗶哩）《2025最美的夜》跨年晚會」，作為跨年零點壓軸嘉賓，年過花甲的劉歡在凜冽寒風中現場演唱經典曲目〈千萬次的問〉和〈我欲成仙〉，並帶領全場觀眾倒數跨入2026年。當晚，晚會現場氣溫非常低，大約只有5至7度，劉歡雖然演唱前大呼「風好大」，還被拍到凍得全身直打哆嗦、緊縮脖子，甚至有搶拍和忘詞的狀況，不過他厚重遼闊的高音不受惡劣環境影響，依舊穩定。不少網友在相關影片下表示：「這一場我記得，甚至有點感動」、「太震驚了，再聽已是絕唱」、「感覺這時候身體不是很好了...」、「當時稱讚他藝術家太體面了，這麼冷還堅持高水準演出」、「劉歡老師你已成仙...」、「永遠懷念您，您的音樂深深地影響了我的一生！」劉歡小檔案生 日：1963年8月26日過 世：2026年9月25日（63歲）配 偶：盧璐子 女：劉一絲出 道：1987年演唱電視劇《雪城》主題曲〈心中的太陽〉代表作：《彎彎的月亮》、《千萬次的問》、《你是這樣的人》、《愛之無奈》、《帶著地球去流浪》得獎記錄：1996年獲得「中國十大歌手獎」和「中國十大詞曲作家獎」2000年斬獲中國歌曲排行榜傑出成就獎2003年獲第四屆中國金唱片獎評審團大獎2013年獲得第17屆北京影視春燕獎最佳電視劇歌曲獎