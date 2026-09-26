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「這是我，不要懷疑」 李四川重返熟悉舞台

連唱4年都演皇帝 李四川揭原因：台詞少

從「皇帝」談到表演舞台 再提新北兩顆蛋願景

中秋節除了賞月、吃月餅，國民黨新北市長參選人李四川還多了一項特別行程——重披戲服、再登歌仔戲舞台。李四川今（25）日曬出一身「皇帝裝」照片，笑喊「這是我，不要懷疑」，透露自己過去擔任新北市副市長時，曾連續4年登台唱歌仔戲，而且年年都演皇帝；至於為什麼總是坐龍椅？答案相當務實，「因為台詞少」。李四川在臉書發文表示，中秋節受邀前往新北市府多功能集會堂，觀賞劉麗麗舞蹈團及莊敬高職學生的表演，對於忙著跑行程的他而言，「說實在，這是跑行程中的一大享受」。看著台上演出，李四川也忍不住大讚，每一位表演者的打扮都非常精緻又漂亮，「表演更是沒話說，精彩還不夠形容」。不過，最吸睛的還是李四川自己再度換上戲服登台。他貼出照片笑說，「這是我，不要懷疑，歌仔戲我唱了四年，難得再踏上同一個舞台，還真是熟悉又對味。」再次站上熟悉舞台，也勾起李四川過去擔任新北市副市長時的回憶。他表示，當時每逢重陽節，就會和議員們一起表演歌仔戲，「這一唱，我就唱了四年，每年演的都是皇帝」。至於為何4年來都演皇帝？李四川給出的答案相當直接，「原因很簡單，因為台詞少」。不過他也強調，台詞少歸少，唱腔、姿勢都有努力學、努力做到位，只是最後「還是會出槌」，但他認為沒有關係，「大家看得都開心」。除了回味過去登台演出的趣事，李四川也從表演談到新北的文化空間。他表示，新北不缺文化人，也不缺舞蹈表演人才，但未來應該提供更多舞台，包括他提出的「南有巨蛋城」願景，以及將板橋體育館升級為「新北小巨蛋」，目標就是讓各類表演文化都能在新北深耕扎根。李四川說，他常說「做工程的讓城市『變大』，但文化人才能讓城市『變偉大』」。最後也在中秋佳節獻上一曲「隨善因緣」，並寫下「珍惜你我的緣」，為這次久違的歌仔戲舞台留下特別紀念。