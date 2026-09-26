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《魔法氣泡》玩法介紹 安排盤面消除氣泡

連鎖消除給對手痛擊 易學難精

2026愛知名古屋亞運，台灣電競項目今（26）日再添一面獎牌，來自台灣的選手郭子昂拿下銅牌！今年32歲的郭子昂擁有高學歷，是台大數學碩士，未來要繼續鑽研物理與哲學碩士。不少民眾也好奇《魔法氣泡》什麼樣的一款遊戲，其實《魔法氣泡》是一款益智方塊遊戲，最早在1991年推出，要把相同顏色的氣泡消除，只要連續消除氣泡，就能干擾對手，讓對手來不及反應落敗，是一款容易上手、很難專精的遊戲。《魔法氣泡》系列是日本Compile公司在1991年推出的益智方塊遊戲，後續因為財務問題，Compile把相關著作權賣給日本遊戲大廠SEGA，目前新的《魔法氣泡》系列遊戲，由SEGA負責製作。《魔法氣泡》是一款對戰遊戲，玩家們可以跟其他玩家對戰，也能跟AI對戰，每場《魔法氣泡》盤面以6×12格組成，一格格子只能放一顆氣泡，玩法就像消消樂遊戲，每次會有2顆連在一起的氣泡掉落，玩家們要把相同顏色的4顆氣泡連在一起，消除氣泡並獲得分數。如果玩家消除氣泡時可以產生「連鎖消除」，像是掉落下來的氣泡消除一部分氣泡後，被消除氣泡上方若有其他氣泡掉落，讓下方氣泡又能再次消除，就形成連鎖消除，連鎖消除還能給對手造成干擾，若玩家盤面上第三行最上面有氣泡無法消除，就會變成「窒息死」，玩家落敗、遊戲結束。《魔法氣泡》相當考驗玩家的邏輯思考、反應能力，玩家們要如何安排盤面，達成最多的連鎖一次痛擊對方，干擾氣泡的時機點也很重要，是一款易學難精的遊戲。有玩家在Threads PO出亞運電競培訓隊選拔賽的片段，郭子昂當時在短時間內做出10連鎖，瞬間清空盤面，相當厲害。