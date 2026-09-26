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九合一大選倒數計時，台中市長盧秀燕今和嘉義市長黃敏惠攜手站台無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡，盧秀燕說，他和許多女性縣市首長共同組成「學姐縣市長助選團」，今天第一站獻給學妹吳品叡，更致贈「檸檬派」，運用「檸檬」與「聯盟」的台語諧音，象徵不同黨派攜手合作，「人民最大黨」。盧秀燕表示，她與黃敏惠都是現任市長，同屆還有許多女性縣市首長，因此共同組成「學姐縣市長助選團」，今日由兩位學姐率先出動，將助選團第一站獻給學妹吳品叡。她指出，吳品叡現任朴子市長，此次投入嘉義縣長選舉，兩人特別南下為她加油，也展現女性縣市首長跨縣市交流、相互支持的情誼。盧秀燕指出，此行另一個重要意義，就是延續「在野大聯盟」理念，因此特別準備檸檬派致贈吳品叡。雖然吳品叡是無黨籍，她與黃敏惠則是國民黨籍，但只要志同道合，就能跨越黨派攜手合作。她強調，在野大聯盟有兩項核心理念，第一是站在人民這邊、為人民發聲；第二是反對一黨獨大，守護台灣的民主自由。她認為民主需要競爭，人民才能有更多選擇，而吳品叡正是認同這兩項理念的夥伴。盧秀燕也肯定吳品叡的地方治理經驗，指出她擔任朴子市長期間，不僅清償市公所約8,000萬元債務，更將長輩重陽敬老禮金從200元提高至2,000元，且已持續實施多年。盧秀燕認為，這些施政成果展現吳品叡在財政管理與長者照顧上的治理經驗，也是兩位學姐此次專程南下，希望向更多嘉義鄉親介紹的地方施政成果。盧秀燕號召「在野大聯盟」嘉義助選，現場更有在地重量級戰力全面集結策應：包括深耕地方多年、基層爆發力十足的前立法委員林國慶，以行動號召在野整合；兼具教育人文專業、親和力十足的民雄鄉長林于玲；以及具備台大博士背景、代表青年專業治鄉的義竹鄉長黃政傑。三位不同世代、各具專業的地方要角共同同台力挺，展現出「在野大聯盟」跨黨派、重基層的團結大氣勢。