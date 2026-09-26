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▲ 鄧巧佩說：「每一次握手、每一句加油，對我來說都是一份託付。（圖／鳳山區市議員候選人鄧巧佩提供）

前立委陳柏惟昨（25）日晚間來到鳳山，陪同民進黨鳳山區市議員候選人鄧巧佩走訪五甲自強夜市。兩人從鄧巧佩競選總部出發，沿途向店家及鄉親問好，不少民眾熱情握手、合影並豎起大拇指，現場氣氛相當熱絡。掃街過程中，陳柏惟與鄧巧佩親切地向店家及民眾問候，也不時停下腳步合影、聽取地方心聲。陳柏惟表示，鄧巧佩曾任加護病房護理師，也取得國立中山大學環境工程研究所碩士學位，兼具醫療照護及環境專業；目前擔任立法委員黃捷服務團隊執行長，長期投入地方服務，協助鄉親處理各項陳情案件，是一位專業、認真又骨力的候選人。陳柏惟指出，從醫院第一線到地方服務現場，鄧巧佩始終把照顧人的初心放在心上，也累積了扎實的服務經驗。他相信，這樣有專業、肯傾聽、願意做事的新世代力量進入議會，一定能為鳳山帶來更多改變，呼籲鄉親全力支持鄧巧佩。鄧巧佩表示，五甲是鳳山人口密集、生活機能成熟的重要生活圈，托育、長照、交通安全及市場周邊環境，都是居民每天會遇到的問題。未來若有機會進入議會，她會用心傾聽地方需求，讓政策更貼近大家的生活。鄧巧佩說：「每一次握手、每一句加油，對我來說都是一份託付。我會繼續一步一腳印，用護理師的細心、幕僚的經驗及服務地方的熱情，照顧鳳山的每一個家庭。」