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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）電競項目持續進行中，32歲台灣好手郭子昂在《魔法氣泡》4強賽以3：10不敵韓國好手姜東信，收下一面銅牌，也是繼日前《永劫無間》銅牌後，中華隊本屆電競項目的第2面獎牌。擁有台大數學碩士學位的郭子昂，從幼稚園就開始接觸《魔法氣泡》，他賽後表示，「這幾個月為了備戰，我把太多事情都先按下了暫停鍵，回去後很多事都得重新步上軌道，像是學業。」郭子昂將休息1個月，持續鑽研物理與哲學碩士。《魔法氣泡》是一款極具代表性的益智方塊遊戲，玩法主要將同色氣泡連結消除，並透過精密的「連鎖」設計來干擾對手，考驗著選手的反應與邏輯。32歲的郭子昂首次代表台灣出征亞運，小組賽單日連過4關，今日8強賽以5：1擊敗香港好手余穎廉，4強戰則以3：10惜敗韓國，由於該項目不設銅牌戰，郭子昂確定奪下銅牌，這是中華隊電競繼《永劫無間》銅牌後的第2面獎牌。郭子昂賽後表示，當時入選中華隊就意識到如果想要拿下銀牌，就必須擊敗韓國。談到4強賽對手姜東信，「我有研究過對手，我們彼此很熟悉，我也清楚他的打法風格。我試著找出應對策略，但他今天面對我時換了一套不同的戰術和打法。」郭子昂指出，《魔法氣泡》的霸主是日本，如果要搶銀牌，一定要過韓國這關，「這段時間的訓練，就是要從銅牌往銀牌。」他也坦言以銅牌作收有點沮喪，「客觀來說為台灣拿牌也許是好事，但目標是銀牌，所以有點失落。」郭子昂說，自己從幼稚園就開始玩《魔法氣泡》，「起初我也不是個認真的玩家。有時會認真玩一陣子，但過沒多久又會退坑，因為在國內根本找不到實力強大的頂尖玩家。」郭子昂坦言，日本選手非常強，「所以如果我想和高手對戰，唯一的途徑就是去跟日本選手打。感覺其實滿孤單的，一直希望能有更多華語圈的朋友一起玩。」結束本屆亞運賽程，郭子昂透露將休息至少1個月，「這幾個月為了備戰，我把太多事情都先按下了暫停鍵，回去後很多事都得重新步上軌道，像是學業。」值得一提的是，郭子昂是台大數學碩士高學歷，目前持續鑽研物理與哲學碩士。