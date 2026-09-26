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台北市長選情加溫，民調專家戴立安近期接受信民兩岸研究學會委託，公布最新民調，台北市長蔣萬安僅險勝對手民進黨沈伯洋1.2%，引發熱議。從政37年的國民黨北市議員秦慧珠則分析，兩人最終得票率為蔣萬安55% 對上沈伯洋43.5%，更說他覺得蔣萬安可能挑戰2028、2032總統、沈伯洋再戰臺北市長補選或2030市長。秦慧珠說，北市信民兩岸研究協會公布一份台北市長民調，蔣萬安和沈伯洋的民調支持度分別是41.7% 比 40.5%，雙方差距只有1.2%，在政壇與輿論炸開，因為它既違反了從5月至8月各機構所做的台北市長民調趨勢，亦和小笠原欣幸的研究與預測不同。秦慧珠認為，戴立安這份民調在抽樣上抽出了泛綠37.5%、泛藍只有28.4%的樣本結構，抽樣的偏差與不精準，大大改變了這份民調的台北市各行政區藍綠板塊的結構，也因此結果令人難以置信。曝蔣、沈最終得票率55% vs 43.5%秦慧珠說，倘若以這份民調中的其他幾項數據推估，仍可推測出蔣萬安與沈伯洋在台北市長選戰中可能的結果。其中可能投蔣萬安的，是38%認為繼續讓國民黨當市長的人加上沒有明確表達的20%的其中一部份，她說，一般而言，反對蔣萬安、國民黨的選民，會強烈表態，支持蔣萬安、國民黨繼續執政的，在目前的氛圍下，表態率明顯會降低，有些轉成自稱「中立選民」，或暫時隱藏在不表態／未明確回答的20%裡。秦慧珠表示，綜合結果分析，我推估蔣萬安的最終得票率會是55%，沈伯洋的得票率會是43.5%，雙方相差11.5%，而投其他四位候選人或投廢票的，會有1.5%，蔣沈雙方最終得票率都達不到小笠原欣幸估的60% 比 45% ，也不會打破歷年來國民黨和民進黨在台北市長選戰中的天花板。秦慧珠指出，市長選舉後，兩人是否會一個人去挑戰2028或2032總統大位，一個人再戰台北市長補選，或四年後的下一屆台北市長，她覺得都有可能，民調專家和選情專家很多，她的推估歡迎大家來討論、來挑戰。