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2026年名古屋亞運射箭項目於今（26）日上午正式點燃戰火。「湯包」湯智鈞在男子反曲弓資格賽中展現火燙手感，在72箭中僅出現1支8分箭，最終飆出692分的高分，超越由韓國好手李雨錫在杭州亞運締造的690分賽會紀錄，以個人第3種子之姿強勢挺進對抗賽。今日名古屋賽場雨勢不小，國人也心繫傍晚的台日棒球大戰能否如期開打。不過湯智鈞今天在射箭場上依然穩定輸出，射出692分的高分。今天射箭場也是頂尖高手對決，印度好手博馬德瓦拉（Dhiraj Bommadevara）在湯智鈞破紀錄後不久也射下698分，迅速再度刷新紀錄，也以第一名晉級。本屆男子反曲弓代表隊由湯智鈞領軍，搭配首度征戰亞運的鄭祥輝與林子翔。在資格賽中，鄭祥輝以677分排名第16位，林子翔則以657分名列第32位。三人成績加總達2026分，順利為台灣隊搶下男團第4種子席次。個人賽將由湯智鈞與鄭祥輝繼續出戰，幫助我國力爭獎牌。在同日上午舉行的女子複合弓資格賽中，首度參賽的高中生陳芳翊射出全隊最高的698分名列第15；陳怡瑄以697分位居第17；黃逸柔則以696分排在第19名。台灣女團總分達2091分，順利取得第5種子席位。女子反曲弓與男子複合弓資格賽則於下午接續登場。