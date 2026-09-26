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中秋連假，中國籍漁船又來越界捕撈！今（26）日清晨6點有漁民發現澎湖目斗嶼海域有漁船越界捕撈，火速通報海巡署。海巡署金馬澎分署第十三巡防區獲報，隨即派遣第八（澎湖）海巡隊PP-10071艇前往處置，查獲1艘中國籍「無船名」漁船越界進行底拖作業。巡防艇發現該艘中國籍無船名漁船正越界從事底拖作業，海巡人員隨即廣播並鳴笛要求起網停船受檢，但該船不予配合，甚至採蛇行方式規避檢查。在考量安全問題後，艇長決定施放小艇進行登檢，並於9時27分成功強靠登船控制現場。經海巡人員清點，確認船上共有6名中國籍船員，經檢查未發現牛、豬肉類製品。目前涉案漁船已由巡防艇扣留押返馬公港，後續將依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》進行裁處。金馬澎分署強調，為了讓民眾安心過節，海巡人員均堅守崗位戮力執行各項勤務，全力守護國安、治安與平安。同時也呼籲，民眾若於海上作業期間發現中國漁船越界或其他非法異常情形，可立即以無線電通報或撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派遣巡防艇前往處置。