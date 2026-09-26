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⚾9/26 陽岱鋼日職引退儀式賽程

📍陽岱鋼日職引退賽、引退儀式轉播

旅日名將陽岱鋼今年球季後將要高掛球鞋，結束21年的職棒生涯。陽岱鋼所屬的日本職棒（NPB）Oisix新潟天鵝之皇隊，今（26）日台灣時間17點，於主場HARD OFF ECO新潟球場替陽岱鋼舉辦引退賽，對手為千葉羅德海洋隊二軍，賽後也將進行陽岱鋼引退儀式。39歲的陽岱鋼，7月27日透過Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，將於今年球季後高掛球鞋，正式結束21年職棒生涯。在8月1日的引退記者會上，陽岱鋼親口說出決定退休的理由，他坦言，今年嘗試了各式各樣的方法去治療奮鬥身體，但狀況始終沒有好轉，「在與身體討論之後，我做出了這個決定。」陽岱鋼表示，隨著年紀增長身體漸漸衰退，必須要面對現實、說服自己，「比起『有什麼做不到』，覺得『贏不了自己』才是最主要的理由。」不過對於未來的計畫，陽岱鋼並未在記者會上交代，僅表示等球季結束後，會再對外說明。8月27日，陽岱鋼作客火腿隊二軍主場，賽後老東家替他舉辦簡單、隆重的引退儀式。當時球場下起大雨，陽岱鋼在雨中向火腿隊球迷發表引退感言，「長達21年的職棒生涯，能向各位球迷親口報告（引退），真的覺得太好了。這段時間真的非常感謝大家的照顧，本季還沒有結束，我會堅持奮戰到最後一刻。」陽岱鋼國中畢業後，前往福岡第一高校進行「野球留學」，2005年高中生選秀會上第一指名加盟火腿隊，2016年季後行使國內FA權利轉隊至巨人隊，並效力至2021年。在日職通算1322場出賽中，留下打擊率2成70、105支全壘打、482分打點、141次盜壘的成績。曾4度榮獲金手套獎，並於2013年榮登盜壘王，留下無數輝煌功績。陽岱鋼2022年前往美國獨立聯盟、澳洲職棒打拼，2024年回到日本，加盟Oisix新潟天鵝之皇隊，本季他在日職二軍出賽42場，25支安打、8分打點、打擊率2成31。Oisix新潟天鵝之皇隊今日替陽岱鋼舉辦引退賽，對手為千葉羅德海洋隊二軍，賽後也將替陽岱鋼舉辦引退儀式。對戰組合：Oisix新潟天鵝之皇二軍@千葉羅德海洋二軍比賽場地：HARD OFF ECO新潟比賽時間：17：00（台灣時間）先發投手：未公佈靖天日本台（中嘉-139台、TBC-212台、大豐-160台、世新-175台、國聲-175台、三大-219台）靖天日本台(371台）