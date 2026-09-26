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交通部：與去年同期高鐵多2成、台鐵多1成

因應收假人潮 台鐵加開區間快車

中秋節4天連假，國內高鐵、台鐵運量激增，讓交通部嚴陣以待。台鐵今（26）日表示，下週一收假日（28日）再加開彰化=七堵間（經山線）6402次區間快車，以滿足可能到來的返工人潮。交通部表示，以今年9月24、25日，與去年同期（中秋節前一日及中秋節）進行比較。今年高鐵疏運66.4萬人次，較去年同期增加23.5%；台鐵157.4萬人次，增加10.9%；國道客運西部路線27.0萬人次，增加14.4%。國內航空4.0萬人次，增加23.2%；桃園機場旅客28.8萬人次，增加6.0%；國內海運增加9.5%，道路交通量亦較去年同期增加，國道全線及國道5號分別增加11.7%及13.8%。台鐵表示，為因應連假疏運旅客需要28日再加開彰化=七堵間（經山線）6402次區間快車。該班次將於彰化14:45始發、台中15:14開車、台北18:12到達，沿途停靠新烏日、台中、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵等站。另外，新烏日站增停新自強號4列次，172次（新烏日13:35開、台北15:46到）、132次（新烏日16:18開、台北18:15到）、194次（新烏日17:07開、台北19:12到）、136次（新烏日18:01開、台北19:57到）台鐵公司疏運應變小組將持續監控各站人潮狀況並機動調節，同時要求相關單位做好各項設備檢查及旅客服務工作，提供民眾安全、便捷的乘車服務，歡迎北返旅客多加利用。