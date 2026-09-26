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▲江啟臣拜票時，意外捕獲民眾黨市議員江和樹。（圖／江啟臣提供，2026.09.26）

▲江啟臣今天上午在大甲第二市場掃街。（圖／江啟臣提供，2026.09.26）

▲熱情民眾送給江啟臣「好采頭」。（圖／江啟臣提供，2026.09.26）

掃街直播突發狀況不斷 從「緣投A」到認錯姊姊

近來網路瘋傳國民黨台中市長參選人江啟臣長期住在新北，因而無法天天在台中掃街，甚至被綠營拿來與「跑跑何欣純」對比，形容他是「看不到的江啟臣」。原本選戰步調相對低調的江啟臣，這兩天密集開啟掃街直播，今（26）日更在直播中親自回應居住地傳聞，強調自己一直住在豐原老家，擔任民意代表以來長期中北通勤，新店則是太太的娘家。下屆台中市長選舉開打後，綠營近期頻頻以「跑跑何欣純」與「看不到的江啟臣」做對照，網路上也流傳江啟臣並非住在選區豐原，而是住在新北市新店區的說法。由於江啟臣的岳父劉盛良曾任新店地區立委，更讓相關傳聞在網路延燒，甚至有網友附和「難怪我從來沒有見過他」。為了回應相關質疑，江啟臣的社群近期從原本主發活動後影片、照片，改為密集推出掃街直播，讓選民看到「更真實的江啟臣」。直播中除了完整呈現掃街過程，也頻頻捕捉各種突發插曲，包括昨晚前往旱溪夜市拜票時，意外捕獲正在品嚐小吃的民眾黨市議員江和樹，互動中喊出藍白「江江好」；今天上午到大甲第二市場拜票，遇到一位阿伯「突襲」摸腰，稱讚他「最近瘦比較多、體態變好了」。除了被摸腰，江啟臣掃街也遇到熱情民眾。一名熟識的婦人看到他，大喊一聲「緣投A！」樂得他要求對方「再叫一次！」直播中也出現小小尷尬場面，江啟臣向一名女攤商問「旁邊這位是你媽媽？」對方隨即收起笑容回應「是姊姊。」江啟臣特別在直播過程中回應「長期住新北」的質疑。他強調，自己一直住在豐原老家，擔任民意代表以來長期中北通勤；這一屆擔任立法院副院長，白天在立法院主持議事，晚上再回到選區跑攤，「這就是立委人生」。至於新店，江啟臣則解釋，那是太太的娘家，並向網友喊話「歡迎來豐原找我，可以請你吃小吃。」