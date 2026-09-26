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在2026年愛知・名古屋亞運的女籃四強賽中，中國女籃以80比85不敵韓國隊，無緣金牌戰，這也代表著中國籃球在本屆亞運會上的男子、女子、三人男籃與三人女籃項目全部鎩羽而歸。中國媒體《文匯報》回顧2018年雅加達亞運，中國籃球曾風光包攬這四個項目的所有金牌；短短八年間，從大滿貫跌落至「四大皆空」，中國籃球的現狀引發了中國媒體與球評的深刻反思與熱烈討論。《新民體育》指出，女籃在關鍵的半決賽中三分球13投0中，暴露出球隊在面對高強度防守時的不適應。總教練宮魯鳴坦言，球隊在面對夾擊時出球慢、不堅決。面對外界質疑其戰術安排與世界籃球發展脫節。《新民體育》引述宮魯鳴的回應，認為國際趨勢固然重要，但前提是必須擁有具備相應技術的球員；在擁有小巨人張子宇這樣具備特殊優勢的中鋒時，戰術必須因應場上情況做出調整。同時，宮魯鳴也擔憂球隊陣容長期殘缺不全，強調必須鼓勵球員參與更高水準的比賽，並盡快完成團隊磨合。針對中國籃球的全面潰敗，知名籃球評論員蘇群發表專文點評。他認為，八年來中國籃球雖然經歷了2019年男籃世界盃的滑鐵盧等大事，但本質上的運行軌道並未改變，依然像地球繞著太陽轉一樣，只是經歷了春夏秋冬的週期變化。蘇群指出，讓剛打完世界盃、身心俱疲的女籃一線隊伍去打亞運會，本身就違背了籃球運動需要調整與呼吸的根本規律。他直言，亞運會籃球的競爭水準與世界盃無法相提並論，但中國籃球卻為了迎合大眾對於亞運會奪金的期待，而犧牲了球員在更高層級聯賽（如WNBA）練級的機會。蘇群強調，中國籃球若想擺脫這種治標不治本的怪圈，唯有從更廣泛、分梯隊的基層青訓做起，這需要極大的決心與耐心。《文匯報》的報導則將焦點放在戰術執行的缺失。報導指出，中國女籃在此役依然展現了內線優勢，中鋒張子宇繳出22分、7籃板的高效數據；但外線手感卻降至冰點，三分球13投0中。反觀韓國隊，三分球41投12中，顯示出中國隊的防守體系出現了巨大漏洞，給予對手過多的外線出手空間。《文匯報》分析，中國女籃在亞運會上暴露的問題，與不久前結束的世界盃如出一轍：當對手對內線中鋒進行瘋狂包夾時，中國隊始終無法做好內外線的有效結合，導致外線毫無威脅。如何針對內線優勢做好內外銜接，已成為中國女籃急需解決的致命傷。媒體人管維佳則在發文中點出，總教練宮魯鳴推動球隊換血的決心非常明確，但目前這批球員的綜合能力，與他上一次重建女籃時相比，完全不在同一個檔次。管維佳指出，當球隊堅定不移地以張子宇為戰術核心時，對其他四名球員的要求就相對提高，不僅進攻端要能合理分配球權，防守端也必須盡可能填補張子宇移動能力較弱的短板。因此，中國女籃的後衛與前鋒都需要具備穩定的處理球與三分投射能力，但目前除了少數球員外，多數球員的表現仍未達到外界的預期。