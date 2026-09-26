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▲崔傘近日被捕捉與一名神祕長髮女在米蘭大街同行，火速爆出戀愛緋聞。（圖／翻攝自韓網）

韓國男團ATEEZ成員崔傘，近期靠著歌曲〈BAD〉中的「震胸舞」爆紅，還引發大量模仿潮。不料近日他到義大利參加米蘭時裝周時，被捕捉跟一名長髮女子在大街並肩同行，兩人有說有笑，這也讓粉絲開始瘋猜那名女子的身分。近日在TikTok（抖音）等社群平台，流傳一段崔傘在米蘭街頭的片段，只見他穿著一身黑，反戴棒球帽、戴著墨鏡，身旁則跟著身穿牛仔連身裙的長捲髮女子，兩人在街上有說有笑，看起來關係非常親密。影片瘋傳後，崔傘火速爆出戀愛緋聞，引發大家狂猜這名神祕女子的身分，有人猜測是女友，但也有人認為是工作人員；也有知情人士指出，該女子是崔傘代言品牌的公關人員，多種猜測不斷出現，但崔傘本人都尚未出面解釋。ATEEZ於6月26日發行新專輯《GOLDEN HOUR: Part.5》，主打歌為〈BAD〉，宣傳期中，崔傘穿著白色吊嘎的「震胸舞」爆紅，片段掀起全網模仿潮，也因此讓他瞬間名聲大噪。