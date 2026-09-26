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川習會24日登場，雙方致詞不約而同提及二戰期間的美中合作，川普稱當時美中是「盟國」，習近平也提到兩國80多年前曾「並肩作戰」，引發陸委會駁斥「扭曲歷史」，真正與美國並肩作戰的是中華民國，當時中華人民共和國根本不存在。國民黨文傳會主委陳以信則表示，陸委會這次雖然講對歷史，但也狠狠打臉總統賴清德。賴清德去年在對日抗戰勝利80周年，刻意和1949年以前的中華民國史切割，如今為反駁習近平，才想起當年和美國並肩作戰的是中華民國，直批民進黨史觀錯亂，論述自相矛盾，更要他回答1945年和今天的中華民國是否同國，若不是陸委會憑什麼指正習近平？陳以信說，民進黨長期企圖分割1949年前後的中華民國史，需要搞「新兩國論」時，就把1949年前的中華民國推給「中國」。需要對抗北京、爭奪抗戰歷史話語權時，又把1945年的中華民國搬回來。中華民國不是民進黨的政治工具，不能在需要時才認祖歸宗，不需要時就恣意切割毀棄歷史。陳以信質疑，賴清德既然主張「兩國互不隸屬」，就請他回答：1945年在中國戰區領導抗戰、與美國並肩作戰的中華民國，跟今天賴清德擔任總統的中華民國，到底是不是同一國？如果不是，現在陸委會憑什麼指正習近平？如果是，為什麼賴清德只願紀念「二戰終戰」而不是「對日抗戰」？請問賴清德的「中華民國」到底還是不是當年與美國並肩作戰的那個「中華民國」？