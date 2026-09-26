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鄭朝方主動走上前 柯文哲拍肩寒暄

被問「綠白合」 柯文哲：遇到講話很正常

民眾黨創黨主席柯文哲昨（25）日晚間在新竹縣新豐跑中秋活動，現場民進黨新竹縣長參選人鄭朝方突然出現。鄭朝方主動走向柯文哲，兩人當場握手、寒暄，柯還連拍鄭的肩膀幾下，笑說「我跟你哥哥比較熟啦」，短短約2分鐘的意外同框，也讓周邊支持者一陣騷動。柯文哲25日赴新竹輔選，率竹北市長參選人邱臣遠及多位黨籍議員參選人組成自行車隊，從竹東一路騎往竹北、新豐、湖口，全程約40公里，晚間再接續參加地方中秋活動。沒想到柯文哲抵達新豐中秋聯歡晚會後，鄭朝方也現身會場，鄭更主動上前打招呼。兩人一碰面隨即握手致意，柯文哲一邊拍著鄭朝方肩膀，一邊說「我跟你哥哥，有聯絡啦」、「我跟他哥哥比較熟啦」，鄭朝方則微笑回應、鞠躬致意，隨後兩人各自繼續跑行程。由於近期竹北市藍白關係受到關注，這場突如其來的「綠白同框」也格外引人注意。對此，柯文哲表示，「不要什麼一下子藍白合、綠白合，我又不是不認識他」，尤其自己與鄭朝方的哥哥比較熟，「遇到就會講話，這很正常啦，沒什麼」。