中秋連假將至，不少人開始規劃國旅行程，日前Threads掀起一波「觀光工廠推薦」討論，有網友發問台灣有哪些好玩又高CP值的觀光工廠，意外發現嘉義縣觀光工廠選擇不少。其中嘉義縣水上鄉「白人牙膏觀光工廠」獲大量網友點名，不只免費入園，還有冰棒、咖啡、可樂等免費提供，園區更藏著逾130年歷史的清代古蹟，能讓遊客一次走訪產業、古蹟與歷史文物。
中秋連假出遊要去哪玩？嘉義「白人牙膏觀光工廠」狂被點名
原PO在Threads上詢問：「台灣很多觀光工廠，你們推薦哪一間？好玩、高CP值的！怎麼看一下，嘉義觀光工廠是最多、最推薦的。」
貼文曝光後，留言區隨即出現不少實際造訪過的網友，其中「白人牙膏觀光工廠」成為熱門答案，許多人特別提到園區不只可以參觀牙膏產業，還有飲品、冰品及歷史文物可以看。
不少內行人留言大推，「水上白人牙膏，什麼都展的工廠，有紅豆冰棒跟汽水可以喝」、「白人牙膏不用錢，進場免費給紅豆粉粿冰棒、白人牙膏小條，咖啡、可樂喝到飽，古物歷史看到飽」、「我很推白人牙膏工廠，老闆根本佛心」、「嘉義白人牙膏工廠，長輩很愛」、「問就是白人牙膏觀光工廠。」
免費入園就送冰品！咖啡、可樂也能免費享用
白人牙膏觀光工廠最大的特色之一，就是入園不收門票，遊客進場後還能獲得一支冰棒或冰淇淋，對親子、長輩或想安排輕鬆行程的旅客來說，都相當有吸引力。
園區除了安排專人導覽，也透過影片介紹牙膏製作流程，讓遊客了解牙膏從製造到填充的相關過程。此外，現場設有牙膏DIY機器，可以將個人照片印在牙膏軟管上，製作成獨一無二的紀念品，同時實際體驗牙膏填充。
參觀途中也能到免費飲品區休息，提供咖啡、可樂等飲品，園區另有商品展售區，販售白人牙膏系列產品，價格也被不少遊客形容相對平實。
園區藏逾130年古蹟！「將軍府」完整重現清代建築
除了牙膏產業與DIY體驗，白人牙膏觀光工廠另一項亮點，是園內可免費參觀百年古蹟「將軍府」，讓觀光工廠不只是看生產設備，也多了一層歷史文化體驗。
「將軍府」原位於中國江西省九江市鄱陽縣，為清朝金德恒將軍府第，建於清朝光緒年間，至今已有超過130年歷史。白人牙膏在民國101年將建築從原址拆卸，經過編號、裝櫃後運回台灣，再由當地師傅來台重新組裝，盡可能完整呈現原有古建築風貌。
如今「將軍府」成為園區內重要的歷史展示空間，免費開放民眾參觀，也持續進行維護與保存。對想趁中秋連假安排嘉義小旅行的民眾而言，除了可以了解牙膏製作、體驗DIY，還能一次逛到古蹟、文物與產業展示，也難怪在Threads獲得大量網友激讚。
白人牙膏觀光工廠
📌地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號
📌營業時間：09:00–17:00
📌入園免費，僅戴相府需100元門票（可折抵）
📌臉書粉專：白人牙膏觀光工廠
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原PO在Threads上詢問：「台灣很多觀光工廠，你們推薦哪一間？好玩、高CP值的！怎麼看一下，嘉義觀光工廠是最多、最推薦的。」
貼文曝光後，留言區隨即出現不少實際造訪過的網友，其中「白人牙膏觀光工廠」成為熱門答案，許多人特別提到園區不只可以參觀牙膏產業，還有飲品、冰品及歷史文物可以看。
不少內行人留言大推，「水上白人牙膏，什麼都展的工廠，有紅豆冰棒跟汽水可以喝」、「白人牙膏不用錢，進場免費給紅豆粉粿冰棒、白人牙膏小條，咖啡、可樂喝到飽，古物歷史看到飽」、「我很推白人牙膏工廠，老闆根本佛心」、「嘉義白人牙膏工廠，長輩很愛」、「問就是白人牙膏觀光工廠。」
白人牙膏觀光工廠最大的特色之一，就是入園不收門票，遊客進場後還能獲得一支冰棒或冰淇淋，對親子、長輩或想安排輕鬆行程的旅客來說，都相當有吸引力。
園區除了安排專人導覽，也透過影片介紹牙膏製作流程，讓遊客了解牙膏從製造到填充的相關過程。此外，現場設有牙膏DIY機器，可以將個人照片印在牙膏軟管上，製作成獨一無二的紀念品，同時實際體驗牙膏填充。
參觀途中也能到免費飲品區休息，提供咖啡、可樂等飲品，園區另有商品展售區，販售白人牙膏系列產品，價格也被不少遊客形容相對平實。
除了牙膏產業與DIY體驗，白人牙膏觀光工廠另一項亮點，是園內可免費參觀百年古蹟「將軍府」，讓觀光工廠不只是看生產設備，也多了一層歷史文化體驗。
「將軍府」原位於中國江西省九江市鄱陽縣，為清朝金德恒將軍府第，建於清朝光緒年間，至今已有超過130年歷史。白人牙膏在民國101年將建築從原址拆卸，經過編號、裝櫃後運回台灣，再由當地師傅來台重新組裝，盡可能完整呈現原有古建築風貌。
如今「將軍府」成為園區內重要的歷史展示空間，免費開放民眾參觀，也持續進行維護與保存。對想趁中秋連假安排嘉義小旅行的民眾而言，除了可以了解牙膏製作、體驗DIY，還能一次逛到古蹟、文物與產業展示，也難怪在Threads獲得大量網友激讚。
📌地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號
📌營業時間：09:00–17:00
📌入園免費，僅戴相府需100元門票（可折抵）
📌臉書粉專：白人牙膏觀光工廠