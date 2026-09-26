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夫妻受困車內 路人先救夫、消防破門救妻

彰化縣田尾鄉前鄉長林文華昨（25）日中午開車載妻子、現任鄉民代表楊舒帆參加中秋活動及沿途拜票，疑與對向車輛發生擦撞，車輛失控撞上路旁水泥柱後翻覆，整輛車四輪朝天，夫妻倆一度受困車內。附近民眾聽見巨大撞擊聲後上前救援，林文華先行脫困，楊舒帆因車體變形受困，消防人員趕抵後使用破壞器材將她救出，2人送醫檢查後均無生命危險。事故發生在昨天中午12時30分左右，林文華駕車沿光復路二段由西往東、往社頭方向行駛，車上載著爭取連任的楊舒帆，準備參加中秋活動並沿途拜票。行經事故路段時，疑與對向林姓女子駕駛的自小客車擦撞，夫妻座車向右偏移，撞上路旁圍牆水泥柱後失控翻覆，車頭受損，零件散落一地。事故發生後，附近民眾立即上前查看，協助拉開駕駛座車門將林文華救出；但翻覆後車體已變形，後座車門無法正常開啟，楊舒帆卡在車內。消防局獲報後出動田尾、北斗、田中分隊共8名消防人員及消防車、救護車各2輛趕往現場，使用破壞器材撬開車門，順利將楊舒帆救出。消防人員初步檢查，林文華、楊舒帆均意識清楚、生命徵象穩定，送往卓綜合醫院接受進一步檢查，另一輛涉事車輛無人受傷。警方到場後進行交通疏導、對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為零。警方已調閱附近監視器畫面，並訪查目擊民眾，詳細肇事原因、是否涉及違規及事故責任歸屬，待進一步調查釐清。