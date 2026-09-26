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2026年愛知・名古屋亞運女子壘球預賽持續進行，由總教練韓幸霖領軍的中華女壘代表隊，在今（26）日迎戰香港隊。中華隊此役打線全面開火，全場狂敲8支安打，李思詩敲出兩分砲，加上杜雅婷和柯夏愛好投強力壓制，最終在第5局便以10：3「扣倒」香港隊，輕鬆收下勝利。中華隊從一開局就展現強大企圖心，首局並未得分後，在第2局一口氣灌進4分奠定勝基。隨後在第3、4、5局皆有分數進帳，徹底打亂香港隊的防守陣腳。打擊方面，中華女將們表現亮眼。擔任指定打擊的陳家宜狀況極佳，2個打數全數敲出安打，包辦1分打點，並靠著隊友掩護跑回2分。二壘手劉瑄同樣表現出色，3打數2安打貢獻2分打點，跑回2分。當家捕手李思詩雖然只有1支安打，但就是一發全壘打，也打下2分打點。沈嘉玟與林志霙則憑藉精準的選球眼各選到1次保送上壘，為球隊串聯攻勢。香港隊雖然在第2局與第5局分別拿下1分與2分，全場也擊出6支安打，但中華隊投手群柯夏愛和杜雅婷與輪番上陣穩住陣腳。加上中華隊全場守備表現完美、沒有發生任何失誤，成功阻斷對手進一步的反撲。這場勝利為中華女壘注入了一劑強心針，球隊將帶著高昂士氣繼續迎接接下來的亞運賽程。中華女壘本屆亞運陣容堅強，教練團由張家興領隊，韓幸霖擔任總教練，搭配傅炳清、林佩君、江紫菱、鍾彗琳等教練。球員陣容包含杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛、朱怡珊、潘玉玲、李思詩、林紀紜、陳家宜、林志霙、劉瑄、何欹璠、蘇奕璇、楊安淇、林鳳珍、沈嘉玟、姜婷恩與葉貴萍。在這場壓倒性的勝利後，中華女壘將帶著高昂的士氣，繼續迎接接下來的挑戰。