我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市議員簡舒培近日為了金華國中腹瀉案，和北市府教育局槓上。昨她受訪一度哽咽道，北市府打壓想講出來的金華國中小孩，「真的要這麼殘忍嗎？」為了卸責還要轉移焦點。國民黨北市議員秦慧珠今（26）日則開撕，稱簡舒培近日指責「這件事要學生出來開記者會」嗎？痛斥把未成年孩子推上火線何等歹毒，還造謠抹黑她，若不出面澄清一定會積非成是。秦慧珠說，9月24日接受《新聞面對面》訪問，談論簡舒培報料金華國中「學生集體中毒，學校蓋牌」事件，過程中她的陳述要點是，金華國中有幾千個學生，當天大家都吃了營養午餐，目前有三個孩子表示不舒服，但症狀不同，如果有第四名、第五名孩子有不舒服，歡迎大家出來說明，如果還有其他學生發生類似狀況，學校就應被譴責、究責。如果沒有，也要還學校清白，還校長、老師和校方人員清白。秦慧珠說，請學生不要用爆料的，可以具名陳情，如果不願跟藍營的議員說，可以跟簡舒培議員說。他們都要保護學生，但也不可以因此就指控金華國中校方、校長、全體老師和學校工作人員蓋牌，凡事有一說一、實事求是。秦慧珠表示，在她發言表示學生可以具名陳情時，簡舒培不斷大聲插話說：「你要學生開記者會嗎？」她說不是，但簡舒培還是不斷插話，甚至不斷拍打桌子發出聲音干擾，她忍不住也捶了一下桌子，質問「妳憑什麼拍桌子」。秦慧珠說，接連兩天她都看到簡舒培在媒體上指責「這件事要學生出來開記者會」等等，讓她非常驚訝，把未成年的孩子推上火線開記者會，這是何等歹毒的想法和說法，簡舒培怎麼可以歪曲事實、造謠抹黑別人。秦慧珠強調，如果不出面澄清，一定會積非成是、白布染黑！ 因為「要學生自己開記者會」從頭到尾都是「簡舒培自己想、自己說的」，而她則是在當下立即回說「不是」，簡舒培怎能公然造謠說謊到如此地步。秦慧珠表示，經此一役，領教了簡舒培連議員同僚都可以欺負抹黑、造謠生事的功力，就算沒有全國第一名，也是全台北市議會第一名。