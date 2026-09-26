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老饕半筋半肉牛肉麵」同榜位居第四， 流星麵系列已連續兩屆蟬聯這份榜單的冠軍，並打入美國Costc o品牌販售。



▲▲阿舍「流星紅油擔擔」榮獲美國泡麵達人精選2026台灣10大推薦第一名榜單推薦。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第一名：阿舍「流星拌麵－紅油擔擔口味」



里納許說到，此款麵條使用特殊的製作方式，形成獨特口感，雖然一開始可能會覺得有些噱頭，但實際入口後，確實帶來很好的口感。



第二名：雙月黑松露拌麵



第二名是「雙月 黑松露拌麵」，里納許表示，這款產品來自一家跨足泡麵市場的餐廳，使用厚實、有嚼勁的麵條，搭配黑松露油與其他調味，呈現甜美、濃郁的風味，讓他相當喜愛。



▲第二名是「雙月 黑松露拌麵」，使用厚實、有嚼勁的麵條，搭配黑松露油與其他調味，呈現甜美、濃郁的風味，讓他相當喜愛。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第三名：老媽拌麵 鵝油炸醬麵



第三名為「老媽拌麵 鵝油炸醬麵」，寬麵具有非常出色的Q彈咬勁，最令人驚艷的是醬汁，里納許認為吃起來就像蒸豬肉包的內餡，兼具甜、鹹與濃郁滋味，與麵條搭配得恰到好處。



▲第三名為「老媽拌麵 鵝油炸醬麵」，寬麵具有非常出色的Q彈咬勁，最令人驚艷的是醬汁。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第四名：阿舍 老饕半筋半肉牛肉麵



第四名為「阿舍 老饕半筋半肉牛肉麵」。里納許表示，原本最喜歡這個系列的紅盒版本，但直到吃到這一款後，喜好又再次改變。他形容牛肉入口軟嫩，搭配牛筋、麵條及湯汁，各種風味彼此融合，呈現出豐富又濃郁的口感；同系列其他紅盒口味以及季節限定和牛口味，也都值得一試。



▲第四名為「阿舍 老饕半筋半肉牛肉麵」。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第五名：JOHNs 元鍋蔥油香拌麵



第五名是「John's 香蔥油拌麵」，他認為麵條口感輕盈、咀嚼感很好，入口後能感受到濃郁蔥香，搭配些許辣味與鮮味，層層堆疊出豐富滋味，整體風味相當令人驚喜。



▲第五名是「John's 香蔥油拌麵」，他認為麵條口感輕盈、咀嚼感很好。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第六名：面相館-泡麵式蒟蒻麵麻油猴頭菇



第六名為「面相館-泡麵式蒟蒻麵麻油猴頭菇」。他指出，蒟蒻麵通常容易出現過於橡皮般的口感，但這款麵條的粗細與口感恰到好處；湯頭則帶有鹹香麻油風味。其中最讓他驚艷的是猴頭菇，咀嚼起來的口感非常接近雞肉，甚至讓他一度需要查資料確認裡面是否真的沒有雞肉。對於想吃無肉產品、又喜歡肉感口感的人來說，是相當特別的一款。



▲第六名為「面相館-泡麵式蒟蒻麵麻油猴頭菇」。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第七名：小廚師 泰式綠咖哩雞



第七名「小廚師泰式綠咖哩雞」則有特殊的雙碗設計，泡麵實際上由兩個碗組成，其中一碗用來浸泡麵體，另一個則是將第一碗的湯汁瀝出後倒入。麵體搭配辛辣的綠咖哩、蔬菜以及真正的雞肉塊，另外湯頭也同樣適合直接飲用。



▲第七名「小廚師泰式綠咖哩雞」則有特殊的雙碗設計，泡麵實際上由兩個碗組成。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第八名：小夫妻拌麵 雞肉飯風味



第八名為「小夫妻拌麵-雞肉飯風味乾拌麵」，同樣採用寬麵，搭配醬料呈現出濃郁的雞肉飯風味。他大讚這款麵「非常出色」，並提到小夫妻也推出過「魚頭砂鍋」口味，同樣具有美味且獨特的特色。



▲第八名為「小夫妻拌麵-雞肉飯風味乾拌麵」，同樣採用寬麵，搭配醬料呈現出濃郁的雞肉飯風味。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第九名：老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」



第九名是「老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」，他認為這是一款非常獨特的乾麵，甚至有點像甜點與沙拉麵的結合。寬麵搭配帶有波浪邊緣的麵體，口感相當合適；醬汁則在山葵的辛辣與杏仁醬般的甜味之間取得平衡，再加入口感與風味都很出色的大顆珍珠，整體是非常不同且令人愉悅的組合。



▲第九名是「老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」，他認為這是一款非常獨特的乾麵。（圖／取自The Ramen Rater網站） 第十名：漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」



第十名為漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」，他形容麵條口感非常出色，帶有扎實、富有嚼勁的口感。調味則融合花椒、醬油，以及帶有甜味的素肉末，甜味會在口中持續停留，再與其他風味交錯出現，保有台式乾麵的特色，同時又加入獨特風味。



▲第十名為漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」，他形容麵條口感非常出色，帶有扎實、富有嚼勁的口感。（圖／取自The Ramen Rater網站）



號稱「美國泡麵達人」的里納許（Hans Lienesch）最新公布的「臺灣十大即食麵2026年版」榜單中，將阿舍「流星拌麵－紅油擔擔口味」列為第一名，第二名則是雙月黑松露拌麵，第三名老媽拌麵的鵝油炸醬麵，The Ramen Rater自2002年開站至今累積逾5000篇評測、網站瀏覽量超過1,300萬次，長年被國際媒體視為即食麵領域的重要口碑指標，在最新公布的「臺灣十大即食麵2026年版」榜單中，阿舍「流星拌麵－紅油擔擔口味」列為第一名，「