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▲ 臺南市長黃偉哲向新加坡消費者介紹臺南文旦。（圖／南市府提供）

臺南市政府今（26）日於新加坡舉辦「臺南好柚 獅城相見」文旦柚上架試吃推廣活動，臺南市長黃偉哲與駐新加坡童振源大使聯袂向新加坡消費者介紹臺南文旦的產地特色與中秋文化。黃偉哲表示，臺南全年都供應優質水果，透過產地直送，消費者能隨時品嚐新鮮果品，不論送禮自用都相宜。黃偉哲表示，臺南是全臺最知名的文旦產區之一，臺南文旦果肉飽滿多汁，風味佳又富含膳食纖維及維生素，是老少咸宜的健康水果。而臺南全年都供應優質水果，透過產地直送，消費者能隨時品嚐新鮮果品，不論送禮自用都相宜。臺南文旦已於新加坡FairPrice多家門市上架，獲新加坡消費者好評並掀起搶購熱潮。黃偉哲指出，相較於臺灣消費者多集中於中秋節前後採買文旦，海外市場較不受節慶習慣影響，赴海外拓銷可延續文旦銷售熱度，進一步穩定農民收益。臺南市近年持續拓展新加坡市場，一年四季各類優質水果輪流滿足消費者需求。黃偉哲期盼延續既有市場基礎，讓更多國際消費者品嚐臺南水果的好滋味。童振源表示，近年在黃市長及市府團隊積極推廣下，新加坡消費者對臺南優質文旦的採購需求也持續提升。尤其適逢中秋佳節，一家人團圓品嚐柚子更是寓意極佳，期盼消費者在享用臺南文旦的同時，也能認識臺灣、臺南的優質農特產品，進一步了解臺灣文化。