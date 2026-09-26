我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市議員簡舒培近日為了金華國中腹瀉案，和北市府教育局槓上，昨更一度哽咽。有綠營網友質疑，教育局用詞「偷換概念」、「執迷不悟」、「翻車」、「造謠汙衊」還稱民進黨台北市長參選人沈伯洋「看到翻車還上車」，質疑不像政府機關，更批違反行政中立。台北市長蔣萬安今（26）日力挺教育局，批沈伯洋、簡舒培在販賣恐懼、認知作戰，若要透過恐慌獲取個人利益，台北市民不會接受的。蔣萬安說，市府面對各項不實的言論，必須要即刻地做澄清跟說明，這是責任。今天反而批評澄清跟闢謠太用力，這樣荒謬的言論，大家就一笑置之。簡舒培對於金華國中不實的指控，已經造成校方、家長、孩子名譽上面非常嚴重的損害。蔣萬安更指，沈伯洋竟然說「這不是造謠，只是把事實攤開來討論」，但是問題的本身，其實只要很簡單地去跟校方、教育局做查證跟釐清，但身為民意代表都沒有做，而是持續地去把這件事情擴散，這不是在解決問題，這是在製造恐慌、在販賣恐懼，這是認知作戰。蔣萬安更批，沈伯洋過去在立法院也主張所謂的「第五縱隊論」，說要對基層的里長、民代、台商、甚至是陸配列為高風險族群來監控。這些言論，都是在透過製造民眾恐慌，獲取個人政治利益。若要將認知作戰用在選舉或政治上面，這一次又特別引起了恐慌，傷害到了包括金華國中的家長、學生，甚至校譽，這非常說不過去。蔣萬安強調，持續用認知作戰在台北市找敵人，這件事情，絕大部分的台北市民是不會接受的。