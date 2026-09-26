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▲Hebe非常應景的曬出月餅照片，還裝飾了柚子。（圖／翻攝自Hebe IG@hebe_tien_0330）

女團S.H.E成員Hebe（田馥甄）在24日時隔6年推出新專輯《要去什麼地方》，讓粉絲都非常開心。而昨（25）日是一年一度的中秋節，女神也分享私下烤肉的面貌，頭上還戴著探照燈，超專業模樣讓粉絲全笑翻直呼：「裝備也太齊全。」Hebe在昨日在IG分享新動態，不只把新專輯名稱《要去什麼地方》應景的配上月餅，還把柚子可愛的裝上眼睛跟花。不過最令人注目的就是Hebe親自烤肉的模樣，只見她穿著休閒短上衣、配上寬鬆長褲，頭上還超專業的戴了探照燈，正端著烤架移動，上面放滿了蝦子等美食。Hebe超專業的烤肉模樣，也讓粉絲都笑翻直呼：「中秋節快樂，戴頭燈烤肉好帥，裝備超齊全」、「戴頭燈烤肉這是什麼新潮的烤法，太帥了吧」、「好好笑，這照片也太自然了吧！」Hebe也在文中巧妙幫自己新專輯宣傳，「要去什麼地方，去有家人的地方，攝取很多很多溫暖和熱量。中秋節快樂！」看來女神是回家跟家人一起團圓過中秋。