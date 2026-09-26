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前主播薛楷莉昔日曾是TVBS力捧的明星主播，後來歷經「削凱子事件」、婚變風波，沉寂多年後一度赴美成為護理師，被視為成功翻身。不料近日她因詐欺案判刑確定，未按時返台服刑，恐遭檢方發布通緝。曾在TVBS擔任社會組主管的資深媒體人孫嘉蕊昨（25）日發文回憶薛楷莉起伏人生，感嘆她明明聰明、漂亮、有能力，卻仍因幾百萬元走到如今局面。孫嘉蕊提到，20多年前的薛楷莉，是TVBS全力培養的明星主播。當時她從美國留學回來，濃眉杏眼、外型亮麗，播報時口齒清晰、聲線有穿透力，讓人印象深刻。沒想到在主播光環正盛時，卻爆出轟動一時的「削凱子事件」，她被指與愛慕她的日本富商出遊，接受上百萬元名牌與珠寶，後續又捲入學歷爭議，最後離開主播台，演藝與新聞事業急轉直下。孫嘉蕊也回憶，薛楷莉後來與她手下的社會組記者顏冠得發展辦公室戀情，兩人結婚育有一女，但婚姻最終因互控家暴、對簿公堂而破裂。真正讓孫嘉蕊佩服的是，薛楷莉低潮後曾回到屏東老家，進入美和科技大學護理系苦讀，提前修完學分，以第一名畢業並考取台灣護理師高考證照，之後累積加護病房臨床經驗，再赴美考上註冊護士執照。孫嘉蕊表示，當時看到她穿著護理服照護病患、在美國年薪約200萬元，曾由衷替她開心，以為她終於找到踏實且受人尊重的人生，感嘆薛楷莉明明擁有外貌、口才與才智，也曾靠自己努力翻身，最後卻仍因金錢再度跌落，令人惋惜。回顧整起事件，薛楷莉2022年間與邱姓富商前男友交往，得知對方有財務糾紛後，佯稱能透過自己過去電視圈人脈，請媒體友人牽線「道上兄弟」處理，向男方收取420萬元「處理費」。男方付款後查證發現並無此事，憤而提告。法院認定她詐欺取財罪證明確，判處有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元，並沒收420萬元犯罪所得。判決確定後，檢方通知她於2026年8月報到服刑，但她滯留美國未歸，拘提未果後恐面臨通緝。