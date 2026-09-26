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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽持續進行，中華隊今（26）日正面對決日本隊，推出20歲旅日小將徐翔聖先發，交手日本隊近藤壱来。賽前公布先發打線，前6棒與前役對中國隊之戰相同，第7、8棒做出異動，由楊振裕、張翔扛下，而朱迦恩、蔡瑋泰板凳出發，第9棒仍是旅日游擊手陽柏翔。根據《NOWnews》現場記者回報，比賽因雨延後至台灣時間18點15分開打。中華隊昨役靠著投打發揮以9：1輕取中國隊，保住爭金一線生機，不料另一地的「日韓大戰」，韓國隊竟爆冷遭日本社會人聯軍以0：5完封，讓複賽戰局陷入大混亂。若今日韓國隊順利擊退中國隊，中華隊便必須淨勝日本隊6分以上才能搶進金牌戰。今晚中華隊推出20歲旅日混血小將徐翔聖掛帥，正面對決日本隊社會人強投近藤壱来。徐翔聖為台、日混血兒，高中就讀鶯歌工商，2023年日職育成選秀首輪被養樂多燕子隊指名，曾在去年經典賽資格賽入選中華隊，出賽2場，投3局失2分（1責失分）。今年球季是徐翔聖旅日第3個賽季，在二軍出賽11場（4場先發），拿下3勝1敗，共投31局失10分（9責失分），防禦率2.61。日本隊方面，推出28歲效力JR四國的右投近藤壱来先發。近藤曾在2025年隨日本隊參加亞錦賽，在冠軍賽對中華隊主投6局無失分，還送出9次三振，壓制力十足，相隔1年近藤將再度與中華隊交手。第一棒：陳晨威（左外野手）第二棒：陳孝允（中外野手）第三棒：黃韋盛（一壘手）第四棒：劉基鴻（三壘手）第五棒：陳敏賜（指定打擊）第六棒：高育瑋（二壘手）第七棒：楊振裕（右外野手）第八棒：張翔（捕手）第九棒：陽柏翔（游擊手）先發投手：徐翔聖